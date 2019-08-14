AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdiler

Siyaset 14.08.2019, 15:21
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdiler
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AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdiler

ANKARA'da, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, partinin gençlik kolları üyeleri parti genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar pedal çevirdi.

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