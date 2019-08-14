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AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdiler
Siyaset
14.08.2019, 15:21
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AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdiler
ANKARA'da, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, partinin gençlik kolları üyeleri parti genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar pedal çevirdi.
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#ankara
#haberler
#belediye
#Çankaya Belediyesi
#GÖLBAŞI BELEDİYESİ
#Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu
#Ankara Güvenpark patlaması haberleri
#Ankara Şehir Hastanesi
#haberler ankara
#Olympiakos maçı
#Hakkari Valiliği duyurdu
#Yükseköğretim
#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
#hırsızlık
#yurtdışı telefon kayıt ücreti nereye yatırılır
#konyaspor
#ankara spor haberleri
#Sağlıklı Tarifler
#Türkiye Rusyadan Savaş Uçağı
#Diş Tedavisi Yaptıracakların Dikkat Etmesi Gerekenler