AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sonucu Ysk Belirler, Hepimiz De Buna Saygı Duyarız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , "Sonucu YSK belirler. Hepimiz de buna saygı duyarız. CHP diyor ki, "Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak" diyor. Böyle bir teze sahipseniz sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsun? Bırakın sayım yapılsın. Her hal ve şart altında demokratik rejimde vatandaşımız kazanır, hiç kimse kaybetmez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da yabancı basın üyeleri ile toplandığı buluşma evveli söylemeler'de bulundu. Yurt dışında muhtelif basın yayın uzuvlarında Her tercihte olduğu gibi Türkiye'deki tercihlere ait çok rakamda yorumlar çıktığını ifade eden Çelik, "Bu yorumlar içerisinde Türkiye'nin demokratik güveni takdir eden yorumlar olduğu gibi iki safhaya ayırabileceğimiz üzerinden durulması gereken noktalar var. Birincisi yeterince bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan yorumlar, bir değişiği ise bizim yakinen tanıdığımız kara propaganda merkezlerinin ürettiği propagandalar. Bizim vazifemiz doğru bilginin verilmesi.

Doğru bilgi verildiğinde hakikat gazeteciler bunu doğru biçimde değerlendirecektir. Kara propaganda merkezlerine karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Batı demokrasilerini de takip ediyoruz. Batı demokrasileri ismine tartışılan iki mevzu vardır. Katılım oranın giderek düşmesi. İnsanların giderek demokratik tercihlerin neticelerinden umutlarını keserek daha merkez kaç hareketlere yönelmesi ya da fazla sağ ya da fazla sol gibi popülist söylemlere yönelmesi biçiminde. Türkiye'deki tercihlerde katılım oranı her zaman yüksek olması takdir edilen bir vaziyettir. Son zamanlarda görüyorsunuz mesela Fransa'daki tercihlerde geleneksel politik hareketlerin dışlanıp, tertemiz politik hareketlere doğru seçmenin kayması biçiminde kayma Sözkonusu. Türkiye açısından bakıldığında yüzde 85'lik katılım oranıyla tercihin gerçekleşmesi ehemmiyetli" ifadelerini kullandı.

"YABANCI TEMSİLCİLER İLK YAYINLADIKLARI RAPORDA MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİLER"

Biz her tercihte tercihleri takip etmek isteyen yabancı gözlemcileri davet ettiklerini aktaran Çelik, "Yabancı temsilciler ilk yayınladıkları raporda memnuniyetlerini dile getirdiler. Yabancı temsilciler ne yazık ki Avrupa içinde meblağlı biçimde değerlendirirken, Avrupa dışına çıkınca vazife tariflerinin dışına çıkıyorlar. Bir ekip spekülatif, bazı partilerden dinledikleri yorumları fotoğrafı görüş gibi aktarabiliyorlar.

Durduk yere Yüksek Seçim Kurulunun vazifesini bütün olarak yapması sağlanmalıdır gibisinden söyleme yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu, hakikatinde dünyadaki tercihleri idareyen müesseseleri araştırdığımızda, misal olarak gösterebileceğimiz bir müessese. Yüksek Seçim Kurulunun son derece ekipmanlı olduğu görülüyor. Yüksek Seçim Kurulunun vazifesini bütün olarak yapması; devletimizin, halkımızın, demokrasimizin eforunu gösterir. İki vazife vardır. Biri tercihi idaremek, ikincisi de tercihten sonraki itirazlara karar vermek" dedi.

"SAYIM YAPILMASINDAN NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?"

Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz sürecinin devam ettiğini kaydeden Çelik, "Bu süreci, maalesef bazı grup ve odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu gayet olağan bir durumdur. Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler. Sonucu YSK belirler. Hepimiz de buna saygı duyarız. Türkiye seçimi güçlü şekilde yapabilen bir ülke. YSK'nın kapasitesine hepimiz güveniyoruz. Demokrasimizin gücü konusunda, vatandaşımızın sandığa iradesi yansıması konusunda şüphe olmamalarıdır.

CHP diyor ki, "Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak" diyor. Böyle bir teze sahipseniz sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsun? Bırakın sayım yapılsın. Her hal ve şart altında demokratik rejimde vatandaşımız kazanır, hiç kimse kaybetmez. Biz zaten seçimde yüksek oranda birinci sonuçla çıkmışız, güçlü bir zaferle çıkmıştır.

Dolayısıyla soğukkanlı şekilde meseleyi yürütmemiz lazım. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kimse kimseye kem gözle bakmasın. Partilerimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Seçim sonuçlarını da YSK yayınladığı zaman sonuç olarak kazanan demokrasimiz olacak. Bazı yerlerde bizim heba olmuş oyu kayda geçiyor. Aslında buna herkesin saygı duyması gerekir. Diğer partideki vatandaşımızın da haklarını korumuş oluyoruz. Gerekirse kamerayla da yayınlanabilir dedik. CHP'nin İstanbul adayı sürekli güvensizlik şekilde açıklamalar yaparken, kamera konusunu gündeme getirdiğimizde "vatandaşa parti temsilcilerine güvenmiyor musunuz?" diyorlar. Bizim çekinecek herhangi bir şeyimiz yok. Gelin en üst tedbirleri alalım.

Dolayısıyla gayet olağan bir süreç yürüyor. Mazbata sürecini sonuçlar ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım diye düşünmek lazım. Bu süreci akamete uğratıp da mazbata fetişizmi söylemeye gerek yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir. Mazbata sürecini sonuçlar ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım diye düşünmek lazım. Bu süreci akamete uğratıp da mazbata fetişizmi söylemeye gerek yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir" diye konuştu.

(Oğuzcan Yazar/İHA)