AK PARTİ’DE YENİLENME HAREKATI

Mevlüt Mürsel Uzun

24 Haziran seçimi partiler için aynı zamanda kendi kendini sorgulama zorunluluğunu getirmiştir. CHP ana muhalefet partisi olarak seçimlerden oy yüzdesi olarak iniş,çıkış olmuş hiç umurlarında değil. Bu partide hakim olan hava az olsun, benim olsun düşüncesi geçerlidir.HDP sırtını CHP’ye dayadığı için inek tepsede tepmese de bir taş sütü var diyor.İyİParti’ye gelince bu parti CHP’nin yardımıyla amortiden çıkmış bir partidir. Parti kurucularının da aralarında bulunduğu teşiklattaki istifalar grup grup devam ediyor. MHP derseniz vakur ve dik duruşunu koruyarak alnın akıyla barajı aşmış bir partidir. Bundan sonra dahada güçleneceğini olumlu gelişmeler göstermektedir.

AK Parti 16 yıldan beri başarılı hizmetlere imza atmış iktidar partisi olarak az da olsa düşüşe geçtiğini söylememiz mümkündür. Nitekim milletvekili seçiminde aldığı oy yüzdesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınn aldığı oy yüzdesinin epeyce gerisinde kalması Erdoğan’ı son derece üzmüştür. Bundan dolayı seçimin daha ertesi günün’de parti teşkilatlarına seferberlik ilan etmiş bulunuyor.Bu düşüşe İl teşkilatlarıyla, yerel yönetimlerin sebep oldukları bir gerçektir. Özellikle Kayseri İl teşkilatı tabana karşı son dereceilgisiz ve duyarsız kaldı. Şahsen ben okuyucusu çok olan Hakimiyet Gazatesinin köşe yazarı olarak partinin ve Belediyelerin icraatları hakkında defalarca yazı yazı yazmama rağmen parti yetkililerinden bir kişi telefon açıpta ne bir teşekkür etti nede bir parti etkinliğine davet etti. Oysa ben Melikgazi Belediyesi meclis üyeliğine aday olmuş kayıtlı bir üyesiyim. Aynı zamanda İlçe Belediye Başkanlığı yapmış bir olarak kendi seçim bölgemde AK Parti leyhine faaliyette bulunan biriyim.

Türkiye genelinde yerel yönetimlerle ilgili yapılan kamuoyu araştırmalarında AK Parti oylarında ki düşüşün tabana karşı gösterilen ilginin zayıflığından ileri geldiği ifade edilmektedir. Nitekim bu düşüşten rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bile partide bir metal yorgunluğunun olduğunu ifade ederek bütün teşkilatlarda bir değişikliğe gidilmesini şart koşmuştu. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi oy deposu olan illerde AK Parti’nin yüzde 50’nin altına düşmüş olması oy kaybında tehlike çanlarının çaldığını göstermektedir. AK Parti böyle de ana muhalefet partisi sanki umut veren bir partimidir. CHP’de kaset skandalı yüzünden tartışıla gelen genel başkanlık sorunu parti içinde ki huzursuzluk devam edip, gidiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan kaset iddianamesinde eski genel başkan Deniz Baykal’ın FETÖ örgütü tarafından hazırlanan kasetle nasıl görevden uzaklaştırıldığ, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl getirildiği delilleriyle anlatılmaktadır. Bu konuda konuşmaktan çekinmeyen partinin tecrübeli mensupları ve üyeleri birer birer partiden dışlanarak partinin temel felsefesi ve kuruluş ilkeleri acımasızca zedelenmiş bulunuyor. Geçmişte parti içi demokrasi diyerek Baykal’ın gitmesini özgürce dile getiren kesimler Kılıçdaroğlu’nun “Sesini çıkaranı kapının önüne korum” tehdidi karşısında seslerini çıkaramaz olmuşlardır.

AK Parti’nin kuruluşundan itibaren taraftar kazanmak için takip ettiği bir stratejik yolu vardı. Fakat şu bir gerçek ki takip edilen bu yol son zamanlarda terk edilmiş gibi görünüm arzediyor. Partinin İl ve İlçe teşkilatlarında bırakın partili olmayan vatandaşları, partinin kayıtlı üyelerine bile gereken ilgi gösterilmiyor. Bugüne kadar partiyi parti yapan taraftar kitlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgisi ve etkisi yüzünden büyüyerek gelmiştir. Parti teşkilatları Cumhurbaşkanın elde ettiği bu önemli krediyi ne yazık ki hovardaca kullanarak bugünkü endişe verici bir noktaya getirmişlerdir. AK Parti gelecek seçimler de şayet oy kaybına uğramış olursa bunun tek sebebi teşkilatlarda görevli olan bazı kimselerin ne oldum ne buldum kompleksinden kaynaklandığını söylemmemiz mümkündür.

AK Parti’yi parti yapan şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük hizmet eserlerini halkımızın hizmetine sunmuş olmasıdır. Milletimiz onun bu büyük başarılarından dolayı haklı olarak ona inanmakta ve her seçimde ondan yana tercihini kullanmaktadır. Hani bizde bir söz vardır bir çiçekle bahar gelmez diye. Bu partinin çeşitli kademelerine seçilerek gelmiş olan herkes en az Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar çalışmak ve halka ilgi göstermek zorundadırlar. Özellikle illerde şikayetlere neden olan halka tepeden bakma hastalığı bir an önce terk edilmeli, partinin kayıtlı üyeleri her türlü etkinlikte hatırlanmalıdır.

AK Parti inanıyorum ki yazımın başlığında da ifade ettiğim gibi bir an önce kompleks hastalığını üzerinden atar ve kuruluş yıllarında olduğu gibi tekrar başarılı bir grafiğe kavuşur. Bu olumlu tabloyu yakalamak için de ana kademeler, gençlik kolları ve kadın kolları “Durmak yok yola devam” sloganında olduğu gibi canla başla çalışmaları gerekmektedir…