Milli Savunma Bakanı Akar: ''Pençe Harekatı İle Terör Örgütüne Büyük Darbe Vuruldu''

Milli Korunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tertip edil Pençe Harekatına ait, "Hava Güçlerimiz Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu." ifadelerini kullandı.

Ege ve Akdeniz'de yaşanan büyümelere değinen Akar, şunları kaydoldu:

"Barışçıl usullerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse benmerkezcilik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın."

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