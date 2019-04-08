Akciğer ve Kalbe Zarar Verebilen Kifoza Dikkat !!

Toplumda sık görülen omurga şekil bozukluklarından biri olan kifoz her ne kadar skolyoz kadar çok bilinen bir sorun değilse de, hastalar açısından daha tehlikeli olabiliyor. Özellikle çocuklukta başlayan kifoz, çok ciddi boyutlara varabilen akciğer ve kalp sorunlarına yol açabiliyor.

Yaşlılık kifozları da ağrılı olması ve akciğerin kapasitesini azaltması nedeniyle hayat kalitesini düşürüyor. Memorial Ankara Hastanesi Omurga Sağlığı Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Emre Acaroğlu, kifoz ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.



Duruş bozukluğu ile ortaya çıkabilir

Kifoz hastalığı (kamburluk) omurganın sağa ya da sola kaymadan normalden fazla öne eğilmesidir. Aslında her sırtta biraz kamburluk bulunmaktadır. İdeal omurga şeklinin sırtta makul bir kamburluk ve bunu dengeleyen belde makul bir çukurluk olduğu kabul edilmektedir. Bu durumda, hastalık olması için “makul” sınırların dışında olması gerekmektedir.

Eğer açı 45 derecenin altında ise normal, 60 dereceye kadarsa muhtemelen duruşa bağlı, 60 dereceden fazla ise artık ‘’anormal’’ olarak değerlendirilebilir. Yani kifoz duruş bozukluğu ile ortaya çıkabilen bir hastalıktır ancak tüm kifozlar duruş bozukluğu değildir.

Doğuştan ya da sebepsiz görülebilir

Kifozun birden çok sebebi ve türü bulunmaktadır;

Duruş bozukluğu

Nedeni bilinmeyen kifoz (idyopatik)

Doğuştan olan kifoz (konjenital)

Kas hastalıklarına bağlı olan kifoz

Yaşlılık (senil) kifozu

Omurga kırıklarına (kemik erimesine bağlı veya değil) bağlı olan kifoz

Erken çocuklukta başlayan kifozlar mutlaka konunun uzmanı bir hekim tarafından izlenmelidir. Ameliyat için 18 yaşına kadar beklenmeli gibi bir yanlışa kesinlikle inanılmamalıdır. Yaşlılarda ortaya çıkan ağrılı kifozlar da bu kişilerin hayatını zorlaştıran ve hatta bazen kısaltan nedenler arasında olabildiğinden takip edilmelidir.

Kifoz ilerlerse ameliyat önerilir

Aslında kifoz 80’li derecelere ulaşmadan gerçek anlamda tıbbi sorunlar yaratmamaktadır. Zaten günümüzde bu kadar ileri ve tedavi edilmemiş kifoz vakaları çok nadir görülmektedir. Eğer kifoz 40-60 derecelere gelmiş ise, orta yaşa yaklaşan ve vücudu ağırlaşan hastalar için ağrı kaynağı olabilirler.

Bu durumda hastalara ağrı yaşamaya başladıklarında tedavi olmaları ya da görüntülerinden rahatsızlar ise daha erken tedaviye başlamaları önerilmektedir. Ameliyatın bir ceza değil bir tedavi türü olduğu unutulmamalıdır. Diğer tedavilerin başarısız olduğu durumlarda ve doğru endikasyonlarla hem hastaları sakatlık psikolojisinden kurtarır hem de çok ileri eğriliklerde hayat kurtarıcı olabilir.

Kifoz cerrahisinden sonra kısa sürede normal yaşama dönmek mümkün

Kifoz ameliyatları ciddi ve büyük ameliyatlar olmalarına rağmen hastalar çok uzun sayılmayacak bir süre içinde günlük yaşamlarına geri dönebilmektedirler. Çocuk ve yetişkinlerde kifoz cerrahisinden sonra (istisnalar dışında) hasta ameliyatın ertesi günüayağa kaldırılarak kontrollü bir şekilde hareket ettirilmekte, kendine yeterli hale geldiği 3. veya 4. günde hastaneden eve çıkarılmaktadır.

4. haftadan sonra hasta okula gidebilir,3.ayın sonundan itibaren hafif koşu ve spor amaçlı yüzme yapabilir.6. ayın sonundan itibaren de koşu ve diğer ferdi sporları (yarışma amaçlı olmayan sporlar) yapabilir. Hasta 1. yıldan sonra ise dövüş sporları ve paraşüt, bungee jumping gibi tehlikeli etkinlikler dışında serbest bırakılır.