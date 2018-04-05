Akkuyu Nükleer Santrali ile 2023 hedeflerimize koşar adım yürüyoruz

Mustafa Toruntay

Ülkemizin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali 'nin temeli Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanının katıldığı törenle atıldı. Ülkemize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin tarafından temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali ’nin inşası resmen başladı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en büyük 10. ekonomisi olmak için çok sıkı bir çalışma yürütüyor ve hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bugün baktığımızda 16 ülkede inşası devam eden 55 nükleer santral var. Temeli atılan ve inşa süreci resmen başlayan Akkuyu Nükleer Santrali dünyada 56. nükleer santral oldu. Santralin yapımı tamamlandığında ülkemizin yüzde 10’luk enerji ihtiyacı buradan sağlanacak. Bu durum ülke ekonomimize büyük katkı sunacak.

Terörle mücadele edip, sınır ötesi operasyonlar düzenleyip bunların yanı sıra koyduğu hedeflere başı dik, kararlı bir şekilde yürüyen bizden başka bir ülke yoktur diye düşünüyorum. İç ve dış düşmanlarla amansız mücadele ederek hem ekonomisini güçlendiren hem de ülke refahını artırmak için çalışan ülkemizin karşısında bundan sonra hiçbir güç duramayacaktır. Büyüyen ve gelişen ülkemiz gerçekleştirdiği yatırımlarla dünyada adından sıkça söz ettirecektir.