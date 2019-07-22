Ankara Şok Market Güncel Broşür, Şok Market Katalog ve İndirimler

Ankara – Şok Market güncel broşür, katalog ve indirimler internette yer alan broşür sitelerinden takip edilebilir. Türkiye genelinde yayınlanmış ve geçerli olan bütün Şok Market broşürleri görüntülenebilir. Bunun için önce ilinizi seçmeniz gerekmektedir. Seçmiş olduğunuz bölgeye göre size en yakın olan şok market şubeleri sıralanır. Bu şubelerin her birinde aynı ya da farklı kampanyalar geçerli olabilir. Kampanyalar dahilinde size normal fiyatından daha avantajlı olacak ürünler sunulur.

Şok Aktüel ile Hesaplı Alışveriş Yapmanın Keyfini Çıkarın

Şok marketleri, ülke genelinde satış yapan bir zincirdir. Ürünlerinde çeşitlilik bulunduğundan müşteriler her türlü ihtiyaçlarına çözümü bu marketlerde bulabilirler. Yüksek satış profili ve müşteri memnuniyetine sahip olan firmamız, müşterilerine Şok Aktüel dergisi ile düzenli olarak indirim ve kampanya fırsatlarını sunmaktadır. Bu dergi sayesinde müşterilerimiz periyodik olarak hangi ürünleri avantajlı fiyatlardan satın alabileceğini öğrenmekte ve karlı bir alışveriş gerçekleştirmektedir.

Müşterilerine Tasarruf Kapısını Her Zaman Açık Bırakan Market: Şok Market

Şok Marketlerinde yer alan ürünler, müşterilerin iletmiş olduğu talep doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bu talepler doğrultusunda tek ürünün bile bir çok farkı çeşidi marketlerde uygun fiyatlara bulunabilmektedir. Müşterilerine tasarruf kapısını her zaman açık bırakan Şok Marketleri gerçekleştirmiş olduğu kampanyalardan daha fazla müşteriyi haberdar etme amacını güder. Tüketiciye anında ulaşan bu broşürler hakkında dilerseniz daha fazla bilgiyi Şok Market telefon hattı üzerinden de alabilirsiniz.

ŞOK Market Kimin? Şok Market Haberleri

Rekabet Kurumu’nun açıkladığı verilere göre üçüncü sırada yer alan marketin sahibi Murat Ülker ile Ali Ülker’dir. Market 2011’in yazında Ülkerler tarafından satın alındı ve satış konsepti yenilendi. Marketin CEO’su Uğur Demirel’dir. Murat Ülker Kırım asıllıdır. Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Yurt dışında eğitim almaya devam etmiştir. İlk görevi Yıldız Holding’de kontrol koordinatörü idi. Murat Ülker Forbes’un yapmış olduğu araştırmaya göre Türkiye’nin en zengin adamıdır. Serveti 4.4 milyar doları bulmaktadır. 2008 yılından beri yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Ankara – Şok Market güncel broşür, katalog ve indirimleri takip etmeyi unutmayın.