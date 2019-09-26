Hopililer Tekzen alışverişlerinde kazanmaya devam ediyor

Tekzen, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan mobil uygulama Hopi ile iş birliği kapsamında müşterilerine yeni avantajlar sunmaya devam ediyor. Tekzen mağazalarından veya tekzen.com.tr’den TekzenKart ile tek seferde yapılacak alışverişlerde Hopililerin paracıkları daha değerli olacak.

Tekzen’den evlerini yenilemek ve güzelleştirmek isteyen Hopililer, 23 Ekim’e kadar istediği kategorilerden TekzenKart ile tek seferde yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişte 40 paracık kazanıyor. Kampanyanın yanı sıra tek seferde alt limitsiz yapılacak olan Hopili alışverişlerde ise 50’ye kadar paracıklar %50 daha değerli olacak.

Türkiye’nin en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen ve tüketicilerin hayat tarzına, ihtiyaçlarına yönelik alışveriş deneyimi sunan Hopi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanyalar kapsamında bir müşteri kampanyadan sadece 1 kez faydalanabilecek. 23 Ekim’e kadar geçerli olan 40 Paracık Kazanım Kampanyası’nda paracık kazanımında üst limit 40, Paracıklar %50 daha Değerli Kampanyası’nın paracık harcamasında üst limit ise 50.

59 ilde 139 mağazası ile Kaliteli ve uygun fiyat seçenekleri ile on binlerce ürünü müşterilerine sunan Tekzen’de tüketiciler, mobilyadan kullanışlı mutfaklara, pratik ev gereçlerinden modern banyolara, dekorasyondan boyaya, hırdavata kadar geniş ürün seçenekleri ile aradıkları her şeyi bulabiliyor.