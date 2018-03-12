AKYURT FUAR ALANI İÇİN İHALE TARİHİ 30 MART OLARAK BELİRLENDİ

“ANKARA ULUSLARARASI FUAR ALANI VE KONGRE MERKEZİ A.Ş.” HİSSEDAR KURUM-KURULUŞ BAŞKANLARI İLE TEMSİLCİLERİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’NIN BAŞKANLIĞINDA TOPLANARAK, İHALE ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASINI KARARLAŞTIRDI.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Akyurt’taki fuar alanıyla ilgili olarak kurulan şirket ortaklarıyla Başkanlık Makamı’nda toplantı yaptı. Toplantıda, Akyurt’a yapılacak Fuar Alanı için 30 Mart’ta ihaleye çıkılması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 8 kurum ve kuruluşun ortaklığında kurulan “Ankara Uluslararası Fuar alanı ve Kongre Merkezi A.Ş.”nin hissedarları adına toplantıya; Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner katıldı.

Başkan Tuna’nın her fırsatta dile getirdiği ve Ankara’nın en elzem ihtiyaçları arasında yer alan Fuar Alanı ihalesinin tarihi konusunda görüş alışverişinde bulunan taraflar, fuar alanı ihalesinin 30 Mart’ta ATO Congresium’da VİP Salonu’nda saat 16.00’da yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

72 FİRMA KATILACAK

Fuar alanıyla ilgili çalışmaların hızlandırılması kararlaştırılırken, toplantıda; 116 bin metrekare kapalı, 127 bin metrekare de açık alana sahip olmasının planlandığı fuar alanının toplam maliyetinin 279 milyon TL olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Başkan Tuna’nın Fuar alanının bir an önce yapılması ve Ankaralıların hizmete sunulması gerektiğini söylediği toplantıda, ihaleye 72 firmanın davet edilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan, “Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi A.Ş.”nin 8 kurum-kuruluşunun hisse oranları şöyle:

-Ankara Büyükşehir Belediyesi - % 21,6

-Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) - % 24

-Ankara Ticaret Odası (ATO) - % 20

-Ankara Sanayi Odası (ASO) - % 20

-Ankara Ticaret Borsası (ATB) - % 5

-Akyurt Belediyesi - % 5

-Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği - % 2

-Ankara Valiliği - % 2,4