BAŞKENT’İN İLK ULUSLARARASI FUAR ALANI OLACAK “AKYURT ULUSLARARASI FUAR ALANI” İNŞAATI YÜZDE 25 ORANINDA TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın inşaat çalışmalarını yakından takip ettiği, Başkent’in turizmine katkı sağlayacak ve Esenboğa Havaalanı ile entegreli ulaşım imkanına sahip olacak olan “Akyurt Uluslararası Fuar Alanı” nın inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başkent’in turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak ilk uluslararası fuarı olma özelliğine sahip olan Akyurt Uluslararası Fuar Alanı inşaatının yüzde 25’i tamamlandı.

ÇALIŞMALAR KIŞ AYLARINDA DA DEVAM EDİYOR

Olumsuz hava koşullarına rağmen iş makineleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, temeli atılan fuar alanının betonarme imalatı ise tam gaz sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İl Özel İdaresi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ile Ankara Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin ortaklığı ile kurulan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi sık sık toplanarak, fuar alanı inşaatında sergi salonlarının yapımına geçilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.

AKYURT DÜNYADA HAVAALANINA YAKIN FUAR LİSTESİNE GİRECEK

Kapalı sergi alanı ile idari binalar, toplantı ve konferans salonları, yiyecek-içecek ve servis bölümleri, kiralık depolar ve servis mekanlarının da yer alacağı arsa alanı içinde; 127 bin metrekare açık fuar alanı ve 7 bin 500 araçlık açık otopark bulunacak.

Fuar alanına kurulacak huzur bahçesi ile özgün bir tasarıma sahip olacak Akyurt Uluslararası Fuarı, dünyada havaalanına yakın olma özelliği ile de listeye girecek.

2019 YILSONUNDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Sadece Ankara’nın değil İç Anadolu Bölgesindeki diğer illerin de ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak fuarın, 2019 yılsonunda bitirilmesi planlanıyor.

Yurtdışından başta olmak üzere çevre illerden katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Akyurt Uluslararası Fuarı hem Anadolu’da üretilen yerli ve sanayi ürünlerinin alıcı ile buluşmasını sağlayacak hem de İş Makinaları, Sanayi Fuarları gibi katma değeri yüksek organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

Ankara’da yılda 40 fuar düzenlenirken, Başkent bu fuarlarda 750 bin ziyaretçi ve 2 bin 900 firmayı ağırlıyor.