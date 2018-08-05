Al Papazı ver Papazı gölgesinde gündem...

Oğuz Güler

ABD'de hukuk varmış ama bizde olması yasak. Evet dostlar büyük devlet olunca "sendeki hukuk hikaye, adamımı serbest bırak" diyecek ama daha katil-ajan FETÖ için sen orada dava bile açma, hatta 250 kişinin katilinin ifadesini bile alma. Vay be bu ne ABD adaleti. Komikleşen bu olayda ABD dünya kamuoyunda dibe vurmada, büyük devlet olunca EŞKIYALIK yasal hale geliyormuş hani, devam!

Adam papaz değil ajan ve bu tam belgeli. Biz yine de fetö papazını ver al ajanını yolunu açmışız ama hain ABD bize yaptırım kararı almış, çok iyi yapmış, devam etsin. Burada ABD düşmanlığını arttırdığını sanırım göremiyor. ABD'nin en korktuğu olgu İslam ülkelerinde ve özellikle TÜRKİYE'de ABD karşıtlığından korktuğunu Melbourne hatıralarımda yazmıştım.

Ben sizlere bu eşkıya devlet için bir şey yaparak tüm dünyaya tam rezil edilmesini önereceğim. "ABD yönetimi dünyanın eşkiyasıdır" tişörtleriyle dolaşmalıyız. Bunu KARUM-AVM yönetimine yapılmasını önereceğim ve tüm tişört işinin Türkiye'de ve dünyaya yayılmasını sağlamalıyız. Bu arada terörist ve hain FETÖ'nün bu yıl bitkisel aparatla zehirlenip usulü dairesince öldürüleceğini geçen sene yazmıştım. Bu ara çok sıkışan ABD'nin bu yola başvuracağı artık kesin. Kimse kendine hizmet eden ajanını vermez, veremez. Yoksa başka ülkede kendine hizmet edenleri bulamaz. ABD ülkemizde iç savaş çıkarma ve ülkemizin 3'e bölünmesi için yaptığı bu hainlikte suç üstü olmuş ve bir de FETÖ'yü verirse konuşma ihtimali yüzünden o haini bize veremez ama ondanda artık yakın aylarda günde 20 ilaç alması hasebiyle yakında kurtulmak isteyecektir.

Gelelim gündemdeki diğer olgulara. CHP'li yöneticilerde azıcık hal-siyet varsa (şerefli adamlardır ve o dediğiniz vardır diyenleri nedense duyamıyorum) üç imza eksik, beş imza fazla polemiğini bırakıp kurultayı toplamalıdır. Şu bir gerçek ki kurultay yapılırsa Dersim'li aday bile olamaz olursa "Ali Koç sendromu" olur ve belki 100 oy alamaz. Dikkat ederseniz bundan önce ki bu konuda ki yazılarımda imza toplanır ama sonuçta kurultay toplanır mı şüphesini yazdığımı bilirsiniz. Evet CHP yönetimi kurultay yapmazsanız seçmeniniz size ceza verecek ve sonucunda ana kadro gitmek zorunda kalacak. Bu arada ben İNCE'nin yerinde olsam Kasım ayında İngiltere'ye gider orada 6 ay dil eğitimi alır ve Dersimliyi kendi gücüne bırakırım.

Diğer bir partide kongre yapılacak ama Meral hanımın mahalli seçimde hiç bir varlık gösteremeyip CHP kongre tepkisinin oylarını alması dışında yinede oylarının ciddi oranda düşeceğini şimdiden belirteyim. Meral hanımın ekibinden benim projelerim için davet aldım ve 3-4 çalışmam seçim beyannamesine kondu dendi ama gizli bir güç hepsini sonradan proğramdan çıkarttı ve en büyük ilçenin tek aday adayı olduğum halde o ilde ikame etmeyenleri sıralamaya alınmasın kararı aldıran il bu konuda çok başarılı oldu. Bende buna çok sevindim çünkü TUDEM'i muhalefet çalar diyen global birinin suyun başında olması ve projelerini çıkartmaları yüzünden o ara dönüş yapamazdım. Bana samimiyetsizliklerini anlayınca zaten ima edilen yerde olmamın önemi kalmamış ve aday olmamanın daha iyi olacağını anlamaıştım, şükürler olsun ki tescillenmemem daha iyi oldu. Seçimde harcatmadıkları paraya Kuğulu pasaj girişinde iyi bir dükkan aldım. Kayseri'de oturmadığım için ilde kararı alıp büyük Lider Meral hanıma kabul ettirerek bana ve projelerime attıkları kazıktan çok ama çok mutluyum.