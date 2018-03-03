  • BIST 116.859
  • Altın 161,892
  • Dolar 3,8162
  • Euro 4,7035
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C

Alacaatlı bölgesinde köpek istifçiliği yapılan nokta el birliği ile yok edildi

»
Alacaatlı bölgesinde köpek istifçiliği yapılan nokta el birliği ile yok edildi
Alacaatlı bölgesinde köpek istifçiliği yapılan noktaya Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Altındağ ve Mamak Belediyesi ekipleri tarafından müdahalede bulundu.

Sağlıksız koşullarda bulunan köpekler belediyelerin barınaklarına dağıtıldı.

Kendilerini hayvan sever olarak tanıtan bir grup insan tarafından sağlıksız koşullarda toplu halde tutulan köpekleri ekipler veteriner kontrolünde topladı. Öncelikli olarak Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen sokak hayvanları diğer ilçe belediyelerinin barınaklarına dağıtıldı. Çankaya Belediyesinin barınağında kalanlara ise gerekli tedavi işlemleri uygulanmaya başlandı.

Köpeklerin tutulduğu alandaki çöpler, Çankaya Belediyesi ekipleri tarafından alınarak bölgede temizlik çalışması yapıldı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “2018 Voleybol Yıldız Kızlar” müsabakaları ödül töreniyle sona erdi27 Şubat 2018 Salı 10:57
  • Çankaya Belediyesi'nin Ayın Personeli töreni Başkan Taşdelen’in katılımıyla gerçekleşti27 Şubat 2018 Salı 10:43
  • Çankaya Belediyesi, ağız ve diş sağlığı hakkında bilinç kazandırmak amacıyla okullarda ve Çankaya Evlerinde koruyucu sağlık seminerleri düzenliyor26 Şubat 2018 Pazartesi 11:32
  • Çankaya Belediyesi 2016 sonunda temelini attığı Sosyal Tesislerin yapımına hızla devam ediyor23 Şubat 2018 Cuma 11:12
  • Çankaya Belediyesi, Oran Bölgesinde 2 bin 752 metrekarelik alan üzerinde Oran Buz Pateni Tesisleri’ni inşa edecek22 Şubat 2018 Perşembe 12:16
  • Çankaya Belediyesinin 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde başlattığı “Çankaya ‘nın Filizleri” projesi mezunlarını vermeye başladı21 Şubat 2018 Çarşamba 11:02
  • Çankaya Belediyesi Pony Park, minikleri ağırlamaya devam ediyor21 Şubat 2018 Çarşamba 10:58
  • Başkan Taşdelen, Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması konusunu Başkan Tuna ile görüştü19 Şubat 2018 Pazartesi 11:39
  • Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Ç’engel Kafe, okullarında dayanışma projesi yürüten çocuklara ev sahipliği yaptı17 Şubat 2018 Cumartesi 11:52
  • Çankaya Belediyesi Yıldız Yerleşkesinde yer alan atölyelerde üretilen malzemeler birçok alanda Çankayalıların kullanımına sunuluyor16 Şubat 2018 Cuma 11:00
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim