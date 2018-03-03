Alacaatlı bölgesinde köpek istifçiliği yapılan nokta el birliği ile yok edildi

Alacaatlı bölgesinde köpek istifçiliği yapılan noktaya Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Altındağ ve Mamak Belediyesi ekipleri tarafından müdahalede bulundu.

Sağlıksız koşullarda bulunan köpekler belediyelerin barınaklarına dağıtıldı. Kendilerini hayvan sever olarak tanıtan bir grup insan tarafından sağlıksız koşullarda toplu halde tutulan köpekleri ekipler veteriner kontrolünde topladı. Öncelikli olarak Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ne götürülen sokak hayvanları diğer ilçe belediyelerinin barınaklarına dağıtıldı. Çankaya Belediyesinin barınağında kalanlara ise gerekli tedavi işlemleri uygulanmaya başlandı. Köpeklerin tutulduğu alandaki çöpler, Çankaya Belediyesi ekipleri tarafından alınarak bölgede temizlik çalışması yapıldı.