Albaraka Türk'ten Doğa Dostu Projelere Destek

Albaraka Türk'ten Doğa Arkadaşı Projelere Destek

ANKARA Anadolu Ajansı - Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk'ün, tabiata değer veren çalışmaları kapsamında başlattığı "Sıfır Atık" metamorfoz hareketiyle 19 bin 670 metreküp sera gazının tabiata salınımını önlediği bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamada , kullanılan kağıt rakamının azaltılması, atık kağıtların geri dönüşümünün yapılması ve işleyişin dijital civarda sürdürülmesi sayesinde yıllık takribî 22 milyon A4 kağıttan tasarruf edilerek bin 892 ağacın kesilmesinin yasaklandığı belirtildi.

İşletmenin doğaya verilen zararın eksiltilmesi için başlattığı Sıfır Atık projesi ile önemli oranda elektrik ve su tasarrufu ile sera gazı emisyonu azaltımı sağladığı vurgulanan açıklamada, şunlar konuşuldu:

"Albaraka Türk, 2018 senesinde yalnızca Genel Müdürlük binasından 6,8 ton atık kağıdı geri dönüşüme kazandırarak Ümraniye Belediyesi’nden 'Geri Dönüşüm Doğaya Vefa' onurluğu aldı. Yapılan bu kağıt tasarrufu ile 19 bin 670 metreküp sera gazı ve 456 bin 289 kilovat saat enerji tüketimi azaltımı sağlanırken, 3 bin 116 metreküp su tasarruf edildi.

Albaraka Türk, yaptığı bu çalışmalarla insanlığın doğaya verdiği zararda, kendi hissesine düşen tasarrufu sağlayarak karbon ayak izini büyük miktarda eksiltmeyi amaçlıyor. Genel Müdürlük binasının dış cephesine kaplanan güneş filmi sayesinde gelen güneş ışınlarının yüzde 78’ini yasaklayarak, soğutma sistemlerinin daha az çalıştırılmasını sağlayarak elektrik tüketiminde tahmini yüzde 15,60 oranında tasarruf elde edildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, banka olarak insana, çevreye duyarlı projelerin yanı sıra toplumsal sorumluluklarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamdaki projelerimizden biri olan Sıfır Atık projesiyle de büyük bir değişim hareketi başlattık. Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz sonuçlar, doğaya olan saygımızın bir ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.