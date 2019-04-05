Aleyna Tilki İle Aramızda Aşk Yoktu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile aşk yaşadıkları tekrar gündeme gelen ünlü DJ Emrah Karaduman, yaptığı açıklamayla dedikodulara son noktayı koydu. Başarılı müzisyen magazin basınına yaptığı açıklamada; Aleyna Tilki ile aralarında hiçbir zaman aşkın söz konusu olmadığını ve sadece arkadaş olduklarını belirtti.

Türk pop müziğinin son dönemde en çok çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Aleyna Tilki, bir zamanlar beraber çalıştıkları prodüktörü Emrah Karaduman ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Emrah Karaduman, magazin basınına yaptığı açıklamada şarkıcı Aleyna Tilki ile ilgili aralarında aşk yaşanıyor dedikodularına son noktayı koydu.

Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan aşk iddiaları hakkında ilk kez açıklama yapan Karaduman, Aleyna Tilki ile aralarında hiçbir zaman aşkın olmadığını ve arkadaş olduklarını dile getirdi. Uzun süredir birlikte görülmediklerini hatırlatan basın muhabirlerine, bu sıralar çok görüşmediklerini söyleyen ünlü müzisyen, sevilen şarkıcı Aleyna Tilki ile hala arkadaş olduklarını belirtti.

“Artık Çok Sık Görüşemiyoruz”

Bir dönem sık sık birlikte görüntülenmeleri hakkında da açıklamalar yapan başarılı müzisyen, o sıralarda birlikte çalıştıkları için sürekli bir arada olduklarını, şu anda pek görüşememelerinin sebebinin aralarında bir sıkıntı olmasından kaynaklı olmadığını ifade etti.

Sevilen şarkıcının kendiişleri ile meşgul olduğunu, aynı şekilde kendisinin de işlerine yoğunlaştığını belirten Karaduman, bu koşuşturma sırasında görüşmelerinin pek mümkün olmadığını ifade etti. Aralarında bir küslük olmadığının altını çizen Emrah Karaduman, bu durumun sadece işlerine yoğunlaşmaları dolayısıyla olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni Aşk Dedikoduları Gündemde

Aleyna Tilki ile aralarındaki aşk söylentilerine ilk kez açıklama yaparak son noktayı koyan ünlü müzisyen Emrah Karaduman, bu kez de yeni bir isimle aşk yaşadığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Sevilen sanatçı Gülşen’in geçmiş yıllarda piyasaya sürdüğü “Saz Mı Caz Mı” adlı şarkısına yaptığı cover ile büyük bir çıkış yapan Çağla’nın başarılı DJ Emrah Karaduman ile aşk yaşadığı magazin basınına bomba gibi düştü. Ancak Emrah Karaduman bu söylentiler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.