Ali Koç FB TV'de Fener Ol Kampanyasını Duyurdu

Ali Koç Fener Ol Kampanyasını Duyurdu

Geçtiğimiz akşam FB TV ekranlarından, aylardır beklenen Fener Ol kampanyasının lansmanını yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, projenin bir tarih yazacağını ve dünyada bir spor kulübünün gerçekleştireceği en başarılı örnek kampanyalardan biri olarak kabul göreceğini belirtti.

Fenerbahçe camiasının aylardır beklediği gün geldi çattı. Daha önce 4 Nisan günü kamuoyuna duyurulacağı bildirilen “Fener Ol” kampanyası geçtiğimiz gün Başkan Ali Koç tarafından canlı yayında resmen tanıtıldı. Yurt içindeki ve yurt dışındaki milyonlarca taraftarın merakla beklediği “Fener Ol” kampanyası, spor basınında da büyük ses getirdi. Kampanyanın detayları ve hedefleri hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme bomba gibi düşen projenin dışında sarı lacivertli kulübün gelecek planları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Dünyanın Örnek Kampanyası Olacak

FB TV ekranlarında saatler 19:07’yi gösterdiği sırada “Fener Ol” kampanyasının tanıtımı için kamera karşısına geçen Ali Koç, bu kampanyanın dünya futbol tarihinde örnek bir kampanya olacağına inandığını belirtti. Yakın tarihte ilk defa böyle bir kampanyanın altına imza attıklarını belirten Koç, mali sıkıntıda olan diğer kulüplerden Fenerbahçe’yi ayıran tarafın bu kampanyanın sonucunda ortaya çıkacak olan tablo olacağını söyledi. “Fener Ol” kampanyasında hedefledikleri amaçlara ulaşacaklarına büyük bir inancı olduğunu yineleyen Başkan Koç, cesaretle çıktıkları bu yolda dünyada bir spor kulübünün gerçekleştireceği en başarılı spor kampanyalarından birinin örneğine imza atacaklarını söyledi.

Bu Olay Aydınlatılana Kadar Her 4 Nisan’da Eylem Yapılacak

4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçeli kafileyi taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıdan da bahseden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bundan tam 1462 gün önce Fenerbahçe’nin 40 canını taşıyan takım otobüsümüz Rize deplasmanı dönüşü kurşunlandı” diyerek failleri hala bulunamayan çirkin saldırıyı bir kez daha hatırlattı. Ülkeyi kaosa sürükleyebilecek kadar büyük bir olay olan bu silahlı saldırının sonuçlarının daha büyük olmamasının önemli olduğunu dile getiren Koç, faillerin hala bulunamaması sebebiyle bütün iletişim kanallarının, Fenerium mağazalarının karartıldığını açıkladı. Bununla birlikte görevde bulundukları süre boyunca ve bu olay aydınlatılmadığı sürece her 4 Nisan’da benzer protesto eylemlerinde bulunacaklarını ifade etti.