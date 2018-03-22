Allah Diyarbakırlılardan razı olsun

Eyüphan Kaya

İçeride ve dışarıda perde arkasında aynı eylem ve projenin bir parçası olanlar, her fırsatta Cumhurbaşkanımıza hücum ediyorlar.

Ne hikmetse bir gün başını iki eli arasına alıp düşünmüyorlar, demiyorlar ki o kadar üzerine gidiyoruz yine halk onun arkasında yürüyor. Acaba sebebi ne ola?

Cumhurbaşkanı yerlidir, millidir, vatandaşın derdini dert ediyor, yaralarına mehlem arıyor.

Daha dün kangrenleşmiş Kürt sorunun çözümü için “Baldıran zehiri” olsa da içer yine bu işin peşini bırakmam demedi mi? Ama gel gör ki bunun diğer tarafı gibi durumunda olan siyasi parti ve örgüt süreci baltalamak için elinden geleni yaptı ve Anadolu insanının huzurunda onu mahcup duruma düşürdü. Öyle kaba hatalar yaptılar ki cumhur ittifakı için MHP ile işbirliği içine girmek durumunda kaldı.

Bu siyasetçiler arasında ne merhametsiz insanlar vardır, hem Cumhurbaşkanının uzattığı eli havada bırakıyorlar, hem de başarı için bir arayışına girince de acımasızca eleştiriyorlar.

Örgüt ve siyasi uzantıları Barikat/hendek mücadelesiyle iç yüzünü Kürtlere gösterdiği gibi, ülkemize her açıdan sıkıntı gelmesi için elinden geleni yaptılar.

Kobani dediler Diyarbakır’ı tar-u mar ettiler, sanki Kobani Kürt de Diyarbekir düşman. Bir Diyarbekirli bunu düşünmez mi? hala hala bu nasıl Kürt tarafgirliği?

Afrin, Arfin diyorlar bu savaşta öncü birlikler oradaki Kürtler, Araplar hatta Türkmen olduğunu görmezlikten geliyorlar.

Belki de Türkiye cumhuriyeti bu istihbaratı aldı ve oranın insanının ne kadar muzdarip olduğu gördü ve tam zamanında müdahale etti.

Hani 46 askerimiz şehit oldu denildi ya, inanın ÖSO askerinden 1046 belki de 2046 kişi öldü.

Bu olup biteni vatandaş görüyor arkadaş, görüyor.

Bütün bu gelişmeleri Diyarbakırlılar görüyor. Sadece bir endişesi var Cumhur ittifakı ile Ak parti MHP ittifakından ne çıkar acaba, işte orayı kestiremiyor.

“Ekel eksere tabidir” (az çoğa tabidir)diye bir ifade var, buna göre MHP Ak parti içinde erimeye mahkumdur.

Hatırlarsanız Kürt sol hareketi burada da ters bir durum oluşturdu ve DBP’yi HDP ye aktararak çoğunluğu azınlığa tabi etmişti. Bütün bu yanlışların sonu tabiî ki kocaman bir sıfır olacak.

Bütün bu düşündürücü gelişmeler Diyarbakır insanının değişim dönüşümü üzerinde etkili olması kaçınılmazdır.

Kimisi diyor ki bu kalabalığın oluşması devlet erkanının zorlaması sonucu oluştu, bir defa Diyarbakırlılar buraya gelmeyi istemeselerdi zorlamayla kimse on binleri bir araya getiremezdi.

Kurumlardan çalışanlara mesaj gittiği doğrudur, ama bu mesaj gelmek isteyen kimselere ruhsat cesaret mahiyetinde olduğuna inanıyorum.

Hem çok az bir sayıda zoraki gelenler de Cumhurbaşkanımızın gecikmesiyle alandan ayrıldılar. Tabi ki vatandaşın da kendine göre işi gücü var, programı var, o ayrılanların tamamı isteksiz gelenlerdir de diyemeyiz.

Bu kalabalığı oluşturup hem Cumhurbaşkanımızı hem de Kayyumlarımızı sevindiren “Diyarbakırlılardan Allah razı olsun”. Şehrimizin misafirperverliğine de bu yakıştı. Hem Türkiye, hem dünya kamuoyuna hoş bir mesaj verildi. Bunun karşılıksız kalmayacağına gönülden inananlardanım.

Gelecek yazımda da Cumhurbaşkanımızın konuşmasını ele alacağım inşallah.

Selam ve selametle kalın.