Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü

Dünya 18.09.2019, 17:46
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kabul eden ülkeler için mültecilerin uzun süre kalmalarının büyük bir yük getirdiğini bildiklerini söyledi.

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