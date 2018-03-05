ALP KADIN 3. ÇALIŞTAYI

Halim Utlu / Gazeteci

Sadece cephede değil, hayatın içerisinde de var olmak/varlık göstermek için, bir mücadele veya savaş içerisinde olan, aynı zamanda Türk Milletinin değerlerine sahip “Alp Kadın” kavramının, çağımızdaki yansımalarını davetli sanatçılar/sanat eğitimcileri ve çeşitli bilim dallarının öğretim elemanlarının katılımı ile bilim ve sanat alanlarında ele alınmasını amaçlayan "Alp Kadın" 3. Çalıştayı, bugün (5.3.2018), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümü binasında başlıyor.

Gazi Üniversitesi tarafından Resim, Heykel, Baskı ve Grafik dallarında düzenlenen ve merkez yerleşkesi resim iş eğitimi bölümü binası, Malik Aksel Sergi Salonu, Özgün Baskı Resim ve Heykel Atölyeleri ve Neşe Yağız Konferans Salonu'nda devam edecek "Alp Kadın" 3. Çalıştayı, 8 Mart Perşembe akşamı sona erecek.

Canlı sanat performansı yapılacak

Sanatçı,bilim insanı ve akademisyenler tarafından canlı sanat performansı, sözlü sunum, hem canlı sanat performansı ve hem de sözlü bildirilerin sunulacağı Çalıştay, değişik atölyelerde devam edecek.

Gazi Üniversitesi Türk Sanatı Topluluğu Üyelerinin Yürütücü Başkanlığını Adem ÖCAL, Başkan Yardımcılığını

Meryem ALIÇ'ın yaptığı "Alp Kadın" 3. Çalıştayı Düzenleme Kurulu,şu isimlerden oluşuyor;

Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu KURU (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı), Doç. Dr. Meltem KATIRANCI (Gazi Üniversitesi Türk Sanatı Topluluğu Akademik Danışmanı).

Türk “Yaratılış Miti”nde, Alp Kadın kimdir ?

Geleneksel Türk inancında, Tanrı Ülgen'e yaratma ilhamını verenin, bir kadın olduğu bilinir. Bu inancın yansıması olarak, mitik dönemden günümüze Türk Kültüründe kadının, gerek gündelik hayatta, gerekse siyasî hayatta üstlendiği rol oldukça önemli. Türk “Yaratılış Miti”nde, sular içinde yaşayan Ak Ene/Ak Ana, başını sudan uzatarak Tanrı Ülgen'e “Yaratmak istiyorsan, yaratıcı olarak şu kutsal sözü söyle, de ki ‘Yaptım oldu.’ Başka bir şey söyleme, ‘Yaptım olmadı’ deme...” der ve sular içinde kaybolur.

Türk erkeği tarihini, kadını ile birlikte yazdı

Gökteki Tanrıya inanan atalarına saygılı Türklerin, kadın ve erkek İç Asyanın kuzeyinde sert bir iklimin hüküm sürdüğü, zorlu bir coğrafyada başlayan hikâyelerinde, hayatı paylaşarak yaşadıkları, Doğudan Batıya yurt tuttukları, vatanlaştırdıkları tüm topraklarda, Türk erkeğinin tarihi, kadını ile birlikte yazdığı, birlikte destanlar yarattığı görülüyor. Toplumsal hayatın en temel birimi olan aile, Türklerde geçmişten günümüze devletin, milletin, mikro örneği olarak değerlendiriliyor...Yuvayı yapanın, dolayısıyla aileyi meydana getirenin, aile bireylerini bir arada ve uyum içinde tutanın kadın olduğu, genel bir doğru olarak kabul görüyor.

"Alplık",er veya kadının gösterdiği cesurluk, yiğitlik demek

Erkekle eşit haklara sahip Türk Kadını, gerek gündelik hayatta, gerekse askerî ve siyasî hayatta, devlet yönetiminde söz sahibi oldu. Erkeklerin de yaptığı gibi, barış zamanında ata binmek, ok atmak, güreşmek gibi idmanlarla zindeliğini koruyan Türk Kadını, savaş zamanında da erkeğiyle birlikte savaştı, alplık gösterdi..

Hareketli bir iktisadî ve kültürel hayatı sürdüren Türklerde “Akıncılık”, dolayısıyla “Kahramanlık, alplık” önemli bir değer idi. “Alplık", er veya kadın tarafından gösterilen cesurluk, yiğitlik, kahramanlık anlamına geliyordu.

İslâmiyet'in kabulünden sonra “Alplık”ın anlamına gaza etmek de eklendi. Gerek İslamiyet öncesi,gerekse sonrasında “Alplık”, Türk yaşayışının bir gerekliliği olarak, yüzyıllarca canlılığını korudu...

Cepheye, cephane ve silah taşıdı

Sakalardan Selçukluya ve sonrasında Osmanlıya kadar Türk Kadını, erkeğiyle omuz omuza çalışan, üreten, çocuğunu yetiştiren, gerektiğinde de,askerlik eden bir konumda oldu. Milli Mücadele sürecinde askere giden kocasının veya oğlunun yokluğunda, evinin geçimini sağladı, çocuklarını yetiştirdi, dahası cepheye cephane ve silah taşıdı, kimi zaman da düşmana karşı savaştı... Erkeğinin yanında, iffeti, sadakati, fedakârlığı ile savaşan, mücadele eden “Türk Alp Kadın”, destanlarımızda müstesna bir statüde yer aldı..

Oğuz Destanı'ndan Manas'a, Dede Korkut Oğuznâmeleri'ne kadar, pek çok destanımızda, ideal kadın tiplerinden biri olarak yer alan “Alp Kadın” tipi, toplumsal hayatta pek çok örneği yaşayan ve aynı zamanda da, Türk toplumundaki kadınlara ideal, örnek kadın tipi olarak sunulan savaşçı, yiğit, cesur, vatansever bir insandır...

Çıkarılan yasalarla sosyal, siyasal haklarına adım adım kavuştu

Türklerin tarih yolculuğunda farklı coğrafyalar, farklı milletler ve farklı kültürlerle ilişkileri sonucu, sosyal ve siyasal hayatın içinde daha önce yabancı oldukları duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin de yer alması, uzun bir süre Türk Kadınının sosyal hayatın dışında kalmasına neden oldu..

Savaşlar, yokluklar ve milli mücadele yılları sonrasında, ulaşılan Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk Kadını, çıkarılan yasalarla sosyal, siyasal haklarına adım adım kavuştu.. Günümüzde yasalarla elde ettiği hakların tam anlamıyla gerçek hayata yansıyamadığı, uğradığı şiddet, taciz, tecavüz, okula gönderilme yerine, küçük yaşta evlendirilme, çok eşliliğin bir parçası olması/oldurulması gibi sorunların varlığına rağmen, ulaşacağı hedeflere, hayata geçireceği umutlarına, emin adımlarla yürüyen Türk Kadını, aynı zamanda pek çok alanda önemli başarıların sahibi “Alp Kadın”dır.

Alp Kadının başarısında,yol gösterici Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK var...

Birilerinin kızı, birilerinin kardeşi, birilerinin annesi, birinin eşi olarak hayat mücadelesinin içinde, ailesine destek “Alp Kadın”, yanı sıra çeşitli meslek dallarında bilim ve sanat alanlarında varlığı ile başarılı çalışmaları ile gurur veriyor.

Bu onurlu gururun temelinde, Atatürk gibi bir Türk Milliyetçisinin önderliğinde, kadın ve erkek birlikte kazanılan bir Kurtuluş Savaşı sonunda ilan edilen Cumhuriyet ve onun değerleri var. Türk Kadınına armağan niteliğindeki 1924 yılında eğitimin birleştirilmesini sağlayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ve 1930, 1934 yıllarında Türk kadınına siyasal hakların verilmesini sağlayan kanunların gücü var.

Alp Kadının başarısında “Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır!” sözleri ile yol gösteren Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK var...