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Alper Taşdelen, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda halka seslendi

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Alper Taşdelen, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda halka seslendi
Başkan Taşdelen, “Türkiye hepimizin son devleti, anavatanıdır. Hiçbir terör örgütünün gücü bu ülkeyi bölmeye yetmez. 15 Temmuz’da nasıl güçleri yetmediyse hiçbir zaman güçleri yetmeyecek”

Taşdelen darbeyi ve darbecileri lanetleyerek şunları söyledi: “Ülkemiz hain bir darbe girişimini emniyet güçlerimizin ve vatandaşlarımızın kahramanlığı sayesinde durdurdu. Milli birliğimize ve demokrasimize yönelen hiçbir tehdit başarıya ulaşamayacaktır.

Biz bu ülkeyi böldürmeyiz, bu ülkeyi yıktırmayız buna kimsenin gücü yetmeyecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’. Türkiye hepimizin son devleti, bu topraklar hepimizin anavatanıdır.

O nedenle siyasi parti farkı gözetmeden cumhuriyetimize, devletimize, demokrasimize sahip çıkacağız. El ele bir olacağız, diri olacağız terör örgütlerine ve onların dış güçlerine karşı Türkiye her zaman tek bir yumruk olarak karşılarına çıkacaktır. Bu yolda hep beraber el ele, gönül gönüle olacağız tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi. 15 Temmuz’da nasıl güçleri yetmediyse hiçbir zaman güçleri yetmeyecek.”

 

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