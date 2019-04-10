Altın Güvenli Liman Olmaya Devam Ediyor

Altın fiyatları, IMF’nin global büyüme tahminini düşürmesine rağmen, yatırımcılar tarafından “güvenli liman” olarak görülmesiyle gelen talebin arından kazancını korumaya devam etti. Altın fiyatları bir haftadan fazla bir süredir en yüksek seviyesinin yakınlarında seyretti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel büyüme görünümünü, yaşanan finansal krizden bu yana minimum seviyelere indirmişti. Bunun ardından yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın fiyatları kazancını koruyarak en üst seviyesi yakınlarında seyretmeye devam etti. Bunu yanında piyasa beklentilerine olumsuz etkisi olacağı düşünülen diğer unsurlar da tekrar gündeme geldi.

Bunların arasında gösterilen ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nden ithalata 11 milyon lira gümrük vergisi getirme tehdidi piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte ABD ve Çin arasında ticaret konusunda imzaların atılmamış olması da piyasaların geleceğinin bulanık görülmesine sebep oluyor.

Altın Riskten Korunma Aracı Olmaya Devam Ediyor

Spot altın, Salı günü ons başına 1,306.26 dolar seviyelerinde görülerek en yüksek değerinden seyretmeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan IG Asia piyasa stratejistiJingYiPan, altının hem IMF büyüme tahminini düşürdüğünü hem de ABD Başkanı Trump’ın Avrupa’ya savurduğu tehditlerin gerdiği piyasa ortamında bir kez daha riskten korunma aracı olarak görüldüğünün altını çizdi. Büyüme revizyonunun büyük bir sürpriz olmadığını ifade eden Pan, Trump yönetiminin Avrupa Birliği ile ticarete ne şekilde yön çizeceğini dikkatle izlediklerini belirtti.

Bunun yanında Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dişe diş tarife savaşının da hisse senetlerini oldukça olumsuz olarak etkilediğini açıklayan piyasa stratejistiJingYiPan, yaşanan bu gelişmelerin hisse senetlerini büyük ölçüde olumsuz etkilediğini ifade etti. Bu durumun altının desteklenmesinin arkasındaki en büyük güç olduğunu belirten Pan, “teknik analiz açısından, altın fiyatlarının daha da yükselebilmesi için mevcut takoz formasyonunu aşması gerek ve bunun için de bir tetiklemeye ihtiyaç var” diyerek sözlerine devam etti.

Dünya Ekonomik Büyümesi Düşüşte

IMF’nin Salı günü yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre ocak ayındaki tahmini büyüme yüzde 3.5’ten 3.3 seviyesine düşürüldü. Buna göre 2019 büyümesi dünya ekonomik krizinin patlak verdiği 2009 yılından bu yana en düşük büyüme olarak görülüyor.