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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı’yı makamında ağırladı

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı’yı makamında ağırladı
Başkan Veysel Tiryaki’yi makamında ziyaret eden Cumali Kınacı, Altındağ’ın ihtiyaçları ve istekleri hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Cumali Kınacı’yla bilgi alışverişinde bulunduklarını söyleyen Başkan Veysel Tiryaki, görüşme hakkında şu bilgileri verdi.

“ASKİ Genel Müdürü Sayın Prof Dr. Cumalı Kınacı’ya ilgisinden ötürü çok teşekkür ederim. Altındağ yapılaşmanın çok yoğun olduğu bir ilçe. Bu nedenle ASKİ’yi ilgilendiren alanlarda da yoğun talepler oluyor. Kendisine bu konuları aktardım. İlçemizin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi verdim ve vatandaşlarımızın kendilerinden istek ve beklentilerini anlattım. En kısa sürede tekrar bir araya geleceğiz inşallah. Kendisine göstermiş olduğu bu nezaketten ve olumlu işbirliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

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