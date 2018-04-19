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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Feridun Çelik Nuri Pakdil Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Feridun Çelik Nuri Pakdil Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti
Yoğun mesai programına rağmen çocuklara vakit ayıran Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, altın gençlere sürpriz yaptı.

Altındağlı çocukların gelişimiyle yakından ilgilenen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin altın değerindeki tavsiyelerini 100 çocuk dinledi. Çocukların sorularını da cevaplayan Başkan Tiryaki, program bitiminde öğrencilere kitap, çanta ve kalem hediye etti. Altındağlı çocuklar ise Başkan amcalarını çiçeklerle uğurladı.

Ağaçlar Başkan amcadan…

Konuşmasına müjdeli bir haber vererek başlayan Başkan Tiryaki, kısa süre sonra bölgeye bir spor tesisi ve yüzme havuzu yapacaklarını söyledi. Başkan Tiryaki, Avrupa’daki okullarda çocukların spor yaptığına dikkat çekerek, Altındağ Belediyesi’nin de yaptığı spor yatırımlarıyla vatandaşları spora teşvik ettiğinin altını çizdi. 
Çocuklardan ağaçlara sahip çıkmasını da isteyen Başkan Tiryaki “Evinin bahçesine ağaç dikmek isteyen herkese, ağacı ben vereceğim” dedi. Başkan Tiryaki, boş vakitlerin verimli şekilde değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu ve gençlik merkezlerinde bu boşluğun en iyi şekilde doldurulacağını dile getirdi.

“Varsın, gözlerimiz kitap okumaktan bozulsun”

Okuma alışkanlığına da ayrı bir parantez açan Başkan Tiryaki, şöyle devam etti: “Birçoğunuzda gözlük görüyorum. Bakın ben de gözlük kullanıyorum. Umarım gözlerinizdeki bu bozukluklar sadece televizyon ya da bilgisayar kaynaklı değildir. Varsın, gözlerimiz kitap okumaktan bozulsun. Yeter ki okuyalım. Okuma alışkanlığı olmayan birinin başarılı olması çok zor. Evde oturup günün büyük bir bölümünü televizyon karşısında geçireceğinize buraya gelin. Burada elinizin altında birçok imkân var. Bu merkezde spor yapın, müzikle uğraşın, yabancı dil öğrenin, sanatla uğraşın… Kendinizi ileriye taşıyacak adımlar atın.” 

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