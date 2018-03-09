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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hamamarkası’nda yeni açılan bir kitabevini ziyaret etti

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hamamarkası’nda yeni açılan bir kitabevini ziyaret etti
Kültür, sanat ve edebiyata verdiği önemle tanınan Başkan Tiryaki, bir bardak çay eşliğinde kitapları inceledi.

Başkan Tiryaki, Fatih Kitabevi’nin sahibi Fatih Yurdakul ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Restore edilen Hamamönü ve Hamamarkası bölgesinde kitabevi, müze, kültür sanat merkezi gibi yerlerin açılmasını çok önemsediğini ileten Başkan Tiryaki, birkaç ay önce açılan kitabevinin sahibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Tiryaki’ye bir kitap hediye eden Fatih Yurdakul ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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