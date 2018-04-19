Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, okul ziyaretlerine devam ediyor

Öğretmenlerle de görüşen Başkan Veysel Tiryaki, çocukların eğitimi hakkında bilgi sahibi oldu. Başkan Tiryaki, okul ihtiyaçlarını da göz ardı etmedi. Çocukların daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için okula temizlik malzemesi yardımında bulunan Başkan Tiryaki, çevre düzenlemesiyle de yakından ilgilendi. Oyuncaklarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.
“Okul da yaptık öğrenci yurdu da…”
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, öğretmenlerle görüşerek çocukların eğitimi hakkında konuştu. Altındağ Belediyesi olarak eğitime her zaman destek sağladıklarının altını çizen Başkan Tiryaki, çocukların iyi bir eğitim almasının öneminden bahsetti. Başkan Tiryaki, bu konuda hem öğretmenlere hem de ailelere büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.
Çocukların mutlaka kitap okuma alışkanlığı kazanmasını isteyen Başkan Tiryaki, doğru yetiştirilecek bir çocuğun ülkesine, milletine ve ailesine faydalı olacağını söyledi. Başkan Tiryaki, öğrencilerin sosyal aktivitelerde daha fazla yer alması gerektiğini kaydederek, bu durumun öğretmenler aracılığıyla hayata geçeceğini aktardı. Bu ziyaretlerden hiçbir karşılık beklemediklerini vurgulayan Başkan Tiryaki, bu zamana kadar ilçeye yapılan eğitim yatırımlarını da anlattı. “Altındağ’da yeni okullar da yaptık, burada okuyan gençler için öğrenci yurdu da… Gençlik Merkezleri, anaokulları ve spor tesisleri de eğitim yatırımlarımız arasında yer alıyor. Hepsi Altındağ’da daha sağlıklı ve daha iyi şartlarda büyümüş bir nesil yetişmesi için…” dedi.
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