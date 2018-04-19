Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, okul ziyaretlerine devam ediyor

Veysel Tiryaki Başpınar Mahallesi’ndeki Kaşgarlı Mahmut İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilere diş macunu, diş fırçası ve oyuncak hediye eden Başkan Tiryaki, çocuklardan dişlerini fırçalamaları için söz aldı.

Öğretmenlerle de görüşen Başkan Veysel Tiryaki, çocukların eğitimi hakkında bilgi sahibi oldu. Başkan Tiryaki, okul ihtiyaçlarını da göz ardı etmedi. Çocukların daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için okul a temizlik malzemesi yardımında bulunan Başkan Tiryaki, çevre düzenlemesiyle de yakından ilgilendi. Oyuncaklarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

“Okul da yaptık öğrenci yurdu da…”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki , öğretmenlerle görüşerek çocukların eğitimi hakkında konuştu. Altındağ Belediyesi olarak eğitime her zaman destek sağladıklarının altını çizen Başkan Tiryaki, çocukların iyi bir eğitim almasının öneminden bahsetti. Başkan Tiryaki, bu konuda hem öğretmenlere hem de ailelere büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.