Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yerel yönetimler alanındaki tecrübelerini yabancı öğrencilere aktardı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’nin organize ettiği 7. Localınter National Staj Programı kapsamında 27 ülkeden 40 öğrenci, yerel yönetimler konusunda tecrübelerinden faydalanmak için Başkan Tiryaki’yi ziyaret etti.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ’da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında yabancı öğrencilere bilgi verdi.

Altındağ’ın eski ve yeni halini gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Slayt gösterisi eşliğinde Altındağ’ın eski hali ile yeni hali arasında farkları gözler önüne seren Başkan Tiryaki, göreve gelmeden önce ilçenin gecekondularla kaplı olduğuna dikkat çekti. Başkan Tiryaki, dönüşüm için on binlerce gecekondu yıktıklarını belirterek, Altındağ’ın 20 yıldır göç verdiğini fakat bu durumun son 3 yıl içerisinde tersine döndüğünü, sadece bu yıl Altındağ nüfusunun 30 bin arttığını iletti. Öğrenciler, Başkan Tiryaki’nin sunumunun ardından Altınköy Açık Hava Müzesi’ni gezdi.