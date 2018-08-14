Altındağ Belediyesi, Ali Ersoy Mahallesi’ne iki yeni yatırım daha kazandırıyor

Altındağ Belediyesi, bundan birkaç yıl önce gecekondularla kaplı olan Ali Ersoy Mahallesi’ne iki yeni yatırım daha kazandırıyor.

Kentsel dönüşümle Altındağ’ın hızla değişen mahallelerinden biri olan Ali Ersoy Mahallesi’ne daha önce, park, kültür merkezi, sağlık merkezi, cami, kadın eğitim kültür merkezi, gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu gibi yatırımlar kazandırdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, mahalleye bir kapalı pazar yeri ve bir kütüphane daha yaptıklarını belirtti.

Kapalı Pazar Yeri yakında açılacak

Yapımı sona gelen kapalı Pazar yeri bitmek üzere… Üst tarafı tamamen kapalı olan pazar yeri bölgenin önemli bir eksikliğini ortadan kaldıracak. 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan pazarın kapalı kısmı, 2 bin 680 metrekare. İçerisinde zabıta merkezi, mescit, bay ve bayan lavaboları bulunan pazarın yakında açılması hedefleniyor.

Yeni bir halk kütüphanesi yolda

Mahalleye bir de kütüphane yapan Altındağ Belediyesi, eğitime verdiği önemi yine gözler önüne serdi. 5 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşaatı devam eden kütüphane, bin 186 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. 2 katlı kütüphanenin zemin katında 3 okuma odası, 1 arşiv, teknik ve mekanik odalar mevcut. 1. katta ise yine 3 okuma odası, bir özel okuma odası ve yönetici odası bulunuyor.

Beşikkaya Mahallesi’ne yapılan halk kütüphanesinin ilgi görmesi üzerine, hızla nüfus alan ve büyüyen Ali Ersoy Mahallesi’ne de bir kütüphane yaptıklarını söyleyen Başkan Tiryaki, şöyle konuştu:

“Ne yazık ki artık evlerimizde bile çocuklarımız ders çalışamıyorlar. Bilgisayarlardan, tabletlerden, televizyonlardan kopup derse kendilerini veremiyorlar. Biz onları kendilerine gerçek dost olacak kitaplarla buluşturmak istiyoruz. Çünkü küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazanan bir çocuğu, kendi haline bıraksanız dahi, o çocuk doğru yolu bulur. Neslimizi korumak zorundayız ve kütüphaneler, bizim neslimizi koruyacağımız yerlerdir. Evlerimizi vitrinlerle süslemek yerine çocuklarımızın kitaplarını koyacağı kütüphaneye ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız."