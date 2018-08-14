Sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar getiren Altındağ Belediyesi, Altındağ’a 2 Aile Sağlığı Merkezi daha kazandırıyor.

Yasayla belirlenmiş görevleri arasında yer almamasına rağmen, ilçeye daha önce 7 aile sağlığı merkezi kazandıran Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ’ın istek ve ihtiyaçlarına göre yatırım yaptıklarını söyledi.

Merkezlerin tüm Altındağ’a hayırlı olmasını dileyen Başkan Tiryaki “Çamlık Mahallesi’ne yaptığımız Aile Sağlığı Merkezi’ni 16 Ağustos Perşembe günü, her zamanki gibi mütevazı bir törenle açacağız. Karapürçek Mahallesi’ne yaptığımız Aile Sağlığı Merkezi’ni ise önümüzdeki günlerde açmayı planlıyoruz. Karapürçek Mahallesi’nin nüfusu gün geçtikçe artıyor. Buraya 2’nci Aile Sağlığı Merkezi’ni yaptık. Altındağ genelinde ise çalışmalarımız devam ediyor. Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısı daha da artacak.” dedi.

"Altındağ'ın 20 yıl sonrasını düşünüyoruz…"

Altındağ’da günü kurtaran değil, geleceğe yönelik yatırımlar yaptıklarını bir kez daha vurgulayan Başkan Tiryaki şunları kaydetti:

“Herkesin iş güç sahibi olduğu, birbirine saygı gösterdiği, sosyal donatıların yer aldığı bir Altındağ oluşturmak için çalışıyoruz. Biz yatırımlarımızı ihtiyaca göre yapıyoruz ve mahallelerimizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için çabalıyoruz. Sadece ev yaparak sorunların üstesinden gelemeyiz. O yüzden kamu binalarından, sosyal donatılara kadar kendi öz sermayemiz ile yatırımlarımızı yapıyoruz. Biz modern dünyada insanlar hangi şartlarda hizmet alıyorsa, bizim çocuklarımız ve geleceğimiz için kendi vatandaşlarımızın da aynı şartlarda hizmet almasını istiyoruz. Sadece sağlık merkezleri değil, ihtiyaca göre okul gibi, cami gibi, karakol gibi mahallenin eksiklerini belirleyip, çözüm üretiyoruz.”

“Bizim görevimiz değil’ demiyoruz. Altındağ’ın tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam ediyoruz.”

Başkan Tiryaki, bölge halkının ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları gerçekleştirecek güçte olduklarını belirterek, kültür merkezi, karakol, sağlık tesisi, okul, anaokulu, cami, müze, yüzme havuzu, kütüphane, pazar yerleri ve spor alanları gibi pek çok tesisi Altındağ’a kazandırmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Tiryaki, yatırımların hızının kesilmeyeceğini vurguladı.