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Altındağ Belediyesi Bakım Onarım ve İkmal Şube Müdürlüğü 1955 model itfaiye aracını kullanıma hazır hale getirdi

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Altındağ Belediyesi Bakım Onarım ve İkmal Şube Müdürlüğü 1955 model itfaiye aracını kullanıma hazır hale getirdi
Altındağ Belediyesi, kaybolmaya yüz tutan sanatlara sahip çıktığı gibi kullanılamaz durumda olan eski araçları da işlevsel bir hale getiriyor.

Daha önce 4 hurda aracı onarıp ilçedeki parklara yerleştiren Altındağ Belediyesi Bakım Onarım ve İkmal Şube Müdürlüğü, bu sefer de antika sayılabilecek bir itfaiye aracını kullanıma hazır hale getirdi. Renkli görüntüsüyle büyük beğeni toplayan itfaiye aracı, Altınköy’deki yerini aldı.

Altındağ Belediyesi hurda deyip geçmedi

Altınköy’e yerleştirilen 1955 model itfaiye aracı, Bolu Dörtdivan’dan getirildi. Altındağ Belediyesi Bakım Onarım ve İkmal Şube Müdürlüğü’ne bağlı personeller tarafından bakımı ve tamiri yapılan itfaiye aracı, adeta yeniden dizayn edildi. İtfaiye aracı üzerinde yaklaşık 1 ay çalışan belediye personelleri, bu emektar ve eski aracı hurda olmaktan kurtardı. Tepeden tırnağa işlem gören itfaiye aracının kaportasından motoruna, lastiklerinden boyasına, su haznesinden pasta cila ve zımparasına kadar her şey özenle tamir edildi.

Olası bir yangına müdahale edecek duruma getirilen itfaiye aracı, artık kullanıma hazır… Kırmızı görüntüsü, siren lambaları ve itfaiyeyi temsil eden 110 numaralı plakasıyla Altınköy Açık Hava Müzesi yıllara meydan okuyan itfaiye aracı, özellikle çocukların ilgi odağı haline geldi.

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