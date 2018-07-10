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Altındağ Belediyesi Güneşevler Kreşi’nde görev yapan öğretmenler, mahalledeki diğer çocuklara karşı duyarsız kalmadı

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Altındağ Belediyesi Güneşevler Kreşi’nde görev yapan öğretmenler, mahalledeki diğer çocuklara karşı duyarsız kalmadı
Eğitim ve öğretim dönemi boyunca düzenlediği seminer ve toplantılarla, kreş öğrencilerini istismar konusunda bilinçlendiren Altındağ Belediyesi kreşleri, diğer çocuklara da duyarsız kalmadı.

Altındağ Belediyesi Güneşevler Kreşi’nde görev yapan öğretmenler, mahallede kapı kapı gezerek, parklarda dolaşarak tüm çocukları ve annelerini istismarın her türlüsünden korunmaya karşı bilinçlendirdi. Son yıllarda artış gösteren çocuk istismarı ve bundan korunma yöntemleri hakkında mahalledeki çocuklara kendi yaşlarına uygun bir eğitim veren öğretmenler, annelerden tam not aldı.

“Mahalledeki diğer çocuklara karşı duyarsız kalamadık.”

Yıl boyunca kendi öğrencilerine ve ailelerine bu eğitimi verdiklerini söyleyen kreş öğretmeni Esma Sarıkaya, mahalledeki diğer çocuklara karşı duyarsız kalamadıklarını söyledi. Sarıkaya “Yaz tatilinde boş durmadık. Mahallemizde gezdik, parklarda diğer çocuklara ve annelerine istismarın ne olduğu, nasıl korunabilecekleri ve çocuklarının istismara uğraması halinde ne yapabileceklerini anlattık. Bilgilendirme broşürleri dağıttık. Konuştuğumuz aileler bu çalışmamızdan çok memnun oldu. Bütün çocuklar bizim çocuğumuz…” dedi.

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