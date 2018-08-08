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Altındağ Belediyesi ilçeye 5 yeni spor merkezini daha hizmete sunuyor

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Altındağ Belediyesi ilçeye 5 yeni spor merkezini daha hizmete sunuyor
Altındağlı vatandaşların hayatını değiştirecek yatırımlara imza atan Altındağ Belediyesi, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Altındağlıların rahatça faydalanacakları 5 yeni spor merkezini daha hizmete sunuyor.

Ulubey, Doğantepe ve Karacaören mahallelerine yapılan çok kapsamlı spor tesisleri tamamlanırken, Beşikkaya Mahallesi'ne yapılan at maneji ve Ali Ersoy Mahallesi'ne yapılan buz pateni pisti ise açılmak için gün sayıyor.

Karacaören Spor Tesisi 9 Ağustos 2018’de açılacak

Bir futbol sahası ve 500 kişilik kapalı tribünü ile Ulubey Spor Tesisi, halı saha ve 1 basketbol sahasına sahip Doğantepe Spor Tesisi, 14 bin metrekare alan üzerine kurulan 2 halı saha ve bir basketbol sahası ile Karacaören Spor Tesisi mahalle sakinleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Karacaören Mahallesi’ne yapılan Spor Tesisi, 9 Ağustos tarihinde törenle hizmete açılacak.

Toplam 2480 metrekare alanda, 800 metrekarelik doğal buzun bulunduğu Ali Ersoy Buz Pateni Pisti ve Altınköy Açık Hava Müzesi arazisi içinde yer alan at maneji ise Altındağlıların yanı sıra Başkentlilerin ihtiyaçlarına da cevap vermeye hazırlanıyor.

Karapürçek mahallesine yeni bir spor tesisi

Karapürçek Mahallesi’nde 28 bin metrekare alan üzerine kurulacak tesisle Altındağ sporun beşiği haline gelecek. 2 halı sahayı, 2 tenis, 2 basketbol ve 2 voleybol sahasını bünyesinde bulunduracak olan tesisin yapımına başlandı.

"Spor yapmak kişinin yaşam kalitesini yükseltir."

Pek çok Avrupa ülkesinde 6 yaşında çocukların yüzme öğrendiğini, çocukların küçük yaşlardan itibaren at bindiğini ve sporun farklı dallarıyla tanışma imkanı bulduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Altındağ için kurduğumuz hayaller de bu yönde... Altındağlı çocukların küçük yaşlardan itibaren spor yapmasını, sokaklarda boşa vakit harcamamasını, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını, beden ve ruh sağlıklarını korumalarını istiyoruz."dedi.

Sporun yaşam standartlarını yükselttiğini ve kaliteli bir hayat sağladığını da vurgulayan Başkan Tiryaki, hem modern hem de tam donanımlı tesisler hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

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