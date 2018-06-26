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Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Rusya’da düzenlenen Güreş Şampiyonası’nda göğsümüzü kabarttı

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Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Rusya’da düzenlenen Güreş Şampiyonası’nda göğsümüzü kabarttı
Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Rusya’da düzenlenen Güreş Şampiyonası’nda da göğsümüzü kabartan sessiz şampiyonlar, Altındağ’a madalyalarla döndü. İstiklal Marşı’mızı Rusya’da okutan Altındağlı güreşçiler, ay yıldızlı bayrağı ringin ortasında dalgalandırdı.

Bu gurur sessiz şampiyonların

Başarılarına sessiz ama derinden bir yenisini daha ekleyen Altındağlı güreşçiler, Rusya’nın Vladimir Bölgesi’nde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda dünyayı adeta dize getirdi. 16 ülkeden 16 takımın katıldığı şampiyonada rakiplerini yere seren Altındağlı güreşçiler, ay yıldızlı bayrağı göklere çıkardı. Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı Antrenörü İlhan Çıtak, dünya şampiyonu olurken kulüp sporcularından Bayram Aksu, Eren Bolat, Hakan Sakat ve Kadir Türkmen grekoromen stilde gümüş madalya almaya hak kazandı. Sessiz şampiyonların başarıları sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Yine kulüp sporcularından Tolga Şimşek ve Yunus Emre Söylemez, kürsünün 3. basamağında kendilerine yer buldu.

Başkan Tiryaki Altındağlı güreşçileri tebrik etti

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Dünya Şampiyonası’ndan başarıyla dönen Altındağlı güreşçilerle gurur duyduklarını söyledi. Bu çocukların daha önce düzenlenen Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonlarında da derece yaptığını hatırlatan Başkan Tiryaki, başarıya giden yolda inanmanın önemi üzerinde durdu.

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