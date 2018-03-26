​Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı,Türkiye Şampiyonası’nda adını zirveye yazdırdı

Daha önce Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşan Altındağlı güreşçiler, büyüklerde takım halinde ilk defa şampiyon oldu. 8 Altındağlı güreşçi, gelen bu başarı sonrasında Milli Takım kampına çağrıldı.

Milli Takım hocaları bu çocukları izledi

Amasya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Altındağ rüzgârı esti. 55 kulüpten 230 sporcunun katıldığı turnuvaya Altındağ’ın sessiz şampiyonları damga vurdu.Turnuvaya 17 sporcuyla katılan Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı , başarılarına bir yenisini daha ekledi. Altındağlı güreşçiler, daha önce takım halinde kazandıkları yıldız ve genç kategorilerindeki şampiyonluklardan sonra bu seferde yine takım halinde büyüklerde birinci oldu. Turnuva öncesindeki talihsizlik sessiz şampiyonları, yıldıramadı. Takımın en önemli güreşçilerinden biri olan Celal Koçak’ın şampiyona öncesi kolunun kırılmasına rağmen özveriyle mücadele eden işitme engelli sporcular, Altındağ’ın gururu oldu. Bu başarısonrasında 8 Altındağlı güreşçi, Rusya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Milli Takım Kampı’na davet edildi.

Mücadelemiz Altındağ için

Milli Takım Kampı’na çağrılan Altındağlı güreşçilerden Kadir Mert Türkmen, ailesinin ve kendisinin büyük gurur yaşadığını söyledi.Turnuvada çok zorlu rakiplerle karşılaştıklarına dikkat çekenbaşarılı sporcu, Altındağ için mücadele ettiklerini vurguladı. Türkmen, düzenlenecek tüm şampiyonalardaki madalyalara talip olduklarını da sözlerine ekledi.

Bir diğer sporcu Eren Onur Bolat ise düşüncelerini şöyle aktardı: Altındağ’a bir şampiyonluk daha getirdiğimiz için çok mutluyuz. İyi çalışıyoruz. İdmanlarımızı aksatmıyoruz. Güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Bu birlik ve beraberlik başarıyı getiriyor. Dünya Şampiyonası’nda da aynı başarıyı devam ettirmek istiyoruz.”