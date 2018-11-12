Altındağ Belediyesi, öğrencilere temizlik ve geri dönüşüm eğitimi vermeye devam ediyor

Altındağ Belediyesi, ilçe temizliği için verdiği eğitim seminerlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Altındağ'da ki okullara, kreşlere, kültür merkezlerine ve gençlik merkezlerine temizlik ve geri dönüşüm eğitimi veren Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu seferde soluğu Abdullah Tokur Ortaokulu’nda ve Beşikkaya Erdem Beyazıt Gençlik Merkezi’nde aldı. Farklı günlerde düzenlenen 2 seminere yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Öğrenciler artık daha bilinçli…

Temizlik ve hijyen konularının anlatıldığı seminerde, atıkların ayrıştırılmasına da ayrı bir parantez açıldı. Seminerin bir diğer konusu geri dönüşüm olarak dikkat çekti. Öğrenciler, çevreye bilinçsizce bırakılan atık pillerin, atık elektronik ürünlerin ve atık yağların doğaya verdiği zararları öğrendi. Çevreyi kirleten bu atıkların geri dönüştürebileceği öğrenen çocuklar, daha bilinçli bir hale geldi. Öğrenciler, ayrıca çöplerin sağlam poşetlerde ve saatinde dışarı bırakılması konusunda da bilgi sahibi oldu. Ailelerini de bu konuda uyaracaklarının sözünü veren Altındağlı çocuklar, seminerden temizlik bilinci kazanmış olarak ayrıldı.

“Bu eğitimler sayesinde büyük mesafe kat ettik”

Düzenledikleri temizlik ve geri dönüşüm seminerleri hakkında bir açıklama yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gelecek nesillere çevre bilinci kazandırma açısından bu eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Söz konusu seminerleri kadın eğitim kültür merkezlerinde, gençlik merkezlerinde, kreşlerde ve okullarda düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Tiryaki, bu eğitimler sayesinde ilçe temizliği ve geri dönüşüm konusunda büyük mesafe kat ettiklerinin altını çizdi. Başkan Tiryaki, temizlik alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazanılacağını da dile getirdi. İlçede ‘Sıfır atık yönetim sistemi’ kurmak istediklerini ifade eden Başkan Tiryaki, bu durumun gerçekleşmesi için Altındağ halkı olarak hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.