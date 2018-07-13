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Altındağ Belediyesi, parkları yapmak kadar korumaya da büyük özen gösteriyor

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Altındağ Belediyesi, parkları yapmak kadar korumaya da büyük özen gösteriyor
Altındağ’a kazandırdığı dev parkların açılışlarını gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, bir yandan da var olan parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirmeyi ihmal etmiyor.

Altındağ genelindeki parklarda geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlatan Altındağ Belediyesi, daha kullanışlı ve daha temiz parklar oluşturmak için çalışıyor.

Bitki ve ağaç grupları yenilendi

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Altındağ Belediyesi Çevre Müdürü Gökçen Yazıcı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte parkların Altındağlılar için hem serinleme hem de sosyalleşme amaçlı çok daha fazla kullanıldığını söyledi. Bitki ve peyzaj bakımlarına da büyük özen gösterdiklerini söyleyen Yazıcı “Parklarımızın genelinde yabani ot temizliği gerçekleştirdik. Çalı desenlerinin sınırlarının çim alanlarından ayrılması, çim biçimi, ağaç ve ağaçcık çalı gruplarına gerekli şekil budamalarının yapılması, bitkilerin hereklerinin onarımı ve çanaklarının açılması, rengarenk mevsimlik çiçekler ile çiçek partellerinin yenilenmesi gibi çalışmalarla parklarımızdaki bitki ve ağaç gruplarında iyileşme sağladık. Ayrıca parklarımızda bulunan bank ve kamelya gibi donatı elemanlarını yeniledik ve gereken onarımları yaptık.” dedi.

“Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz…”

Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi için parkların ve yeşil alanların çok önemli yatırımlar olduğunun altını bir kez daha çizdi. Göreve geldikleri günden bugüne Altındağ’a her biri bakımlı, tertemiz ve güvenli dev parklar kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Tiryaki, Altındağ’daki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösterdiklerini, eski parkların revizyonuna da çok önem verdiklerini belirtti.

İlçedeki parklarda yenilemeler yaparak parkları adeta yeniden yaşama kazandırdıklarını söyleyen Başkan Tiryaki, “Revizyondan sonra parklarımız büyük bir değişime uğradı. Yapılan çalışmalardan vatandaşlarımız da çok memnun. Kullanım alanı genişleyen bu parklardan şimdi daha çok insan yararlanıyor. Özellikle de çocuklarımızın parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz… Çünkü biz onların geleceği için çalışıyoruz.” dedi.

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