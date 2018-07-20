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Altındağ Belediyesi, sevgi dolu yardım elini uzatarak, bir sokak köpeğinin hayatını kurtardı

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Altındağ Belediyesi, sevgi dolu yardım elini uzatarak, bir sokak köpeğinin hayatını kurtardı
Sokak hayvanlarına karşı her zaman duyarlı ve merhametli olan Altındağ Belediyesi, sevgi dolu yardım elini uzatarak, bir sokak köpeğinin hayatını kurtardı.

Karacaören Mahalle muhtarı Songül Akbaş’ın bildirmesi üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kafasından ağır bir biçimde yaralanan sokak köpeğine anında müdahale etti. Bulunduğu yerden alınan yaralı köpek, tedavi edilip bakımları yapıldıktan sonra tekrar alındığı yere bırakıldı.

Köpeğin tedavisi tamamlandı

Konu ile ilgili bilgi veren Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi Emre Çınar şunları söyledi:

“Köpeğimiz Karacaören Mahallesi’nde, genellikle muhtarlık çevresinde yaşayan, bakımları yapılan, tarafımızca aşıları yapılıp kısırlaştırıldıktan sonra, kulak küpesi ile numaralanmış bir sokak köpeği… Başından ciddi bir biçimde yaralanmıştı. Muhtarımız bize konu ile ilgili bilgi verdi. Köpeği hemen bulunduğu yerden alıp kafasına dikiş attık ve gereken tüm tedavilerini yaptık. Tedavisi tamamlandıktan sonra da aldığımız yere geri bıraktık. Köpeğimiz şu anda sağlıklı bir biçimde hayatına devam ediyor.” dedi.

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen ihbarların hayat kurtarabilecek kadar önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Veteriner Hekim Emre Çınar, “Vatandaşlarımızın olumlu işbirliği bizim için çok önemli… Kendilerinden bu konuda duyarlılık bekliyoruz.” dedi.

“Merhametli insanlara ihtiyacımız var.”

Hayvanları sevmenin ve onlara merhamet etmenin dinimiz için de çok önemli olduğunu her fırsatta vurgulayan Başkan Veysel Tiryaki ise kendileri için her canın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Altındağ'da doğaya ve hayvanlara sevgi dolu yaklaşan bir nesil yetiştiğini söyleyen Başkan Tiryaki, “Sokak hayvanlarımız da türlü sıkıntılar çekiyor. Onlar da can taşıyor. Altın kalpli Altındağlı kardeşlerim sokaktaki canlılardan da merhametini esirgemeyecektir. Bizim merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğaya ve hayvanlara yararı dokunacak çalışmalarımız sürecek.” dedi.

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