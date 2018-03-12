Dünya Kadınlar Günü nedeniyle her yıl Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen öykü yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Geçtiğimiz yıllarda da yoğun ilgi gören ve bu yıl da “Sır…” konusuyla Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların ilgisini çeken yarışma için yüzlerce başvuru alındı.

Üçüncülüğe "Şemsiye” isimli öyküsüyle Demet Gümüş, ikinciliğe “Kadın Olmak” isimli öyküsüyle Fulya Alagöz değer görüldü. Yarışmanın birincisi ise “Susmak” isimli öyküsüyle Nur Türk oldu. Başkan Tiryaki, kazananları fotoğraf makinesi, tablet ve dizüstü bilgisayar ile ödüllendirdi.Yarışmada dereceye girenlere ödülleri “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlama programında verildi.

“Bu etkinlikler, insanların kendilerini ifade edebilmeleri için güzel bir fırsat...”

Altındağ Belediyesi Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağlı kadınların kendilerini değişik mecralarda ifade edebilmeleri için pek çok proje hayata geçirdiklerini kaydederek “Altındağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınların aktif katılımlarıyla kutlandığı bir ilçe... Biz 8 Mart’ı protokole yönelik salon programlarıyla geçiştirmek yerine kadınların planladığı ve bizzat sahnelediği etkinliklerle kutluyoruz. Bu yıl askerlerimizi ve ailelerini göz önünde bulundurarak daha sade ama yine çok anlamlı bir etkinlik düzenledik. Öykü yarışması ise her yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin önemli bir parçası… ” dedi.

Başkan Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü: “Normal eğitimini tamamlasın veya tamamlayamamış olsun ciddi anlamda tiyatro kabiliyeti olan, şiir ve öykü yazabilen çok başarılı kadınlar olduğunu, düzenlediğimiz programlarımız sayesinde görüyoruz. Bu etkinlikler, insanların kendilerini ifade edebilmeleri için güzel bir fırsat... İnsanlara fırsat vermek ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, kadınlara özgü belirlediğimiz konularla kimseye anlatamadıkları, yaşanmış hikayelerini yazabilme olanağı sunmak için öykü yarışmasını düzenliyoruz.”

Öykü yarışmasında anlatılan öykülerin kadınların kendi hayatlarını veya iç dünyalarını yansıttığına dikkati çeken Tiryaki, yarışmaya katılan tüm eserlerin çok çarpıcı ve profesyonel bir dille yazılmış olduğunu ve her yıl dereceye giren eserlerin belirlenmesinde çok zorlanıldığını da sözlerine ekledi.