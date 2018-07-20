Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptığı ilaçlama faaliyetleriyle bölgeyi sinek ve böceklerden temizliyor

Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı ilaçlama faaliyetleriyle bölgeyi sinek ve böceklerden temizliyor.

Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 10 personel ve 2 kamyonetle yapılan ilaçlama çalışmaları, Altındağ’ın tüm mahallelerinde tam gaz devam ediyor. İlaçlama çalışmaları sabah saat 06.00’da ve akşam saat 22.00’de olmak üzere, günde 2 kere gerçekleştiriliyor.

Halk sağlığını, özellikle de çocukların sağlığını daima göz önünde bulunduran Altındağ Belediyesi, ilaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanıyor.

Son teknolojiyle rahat bir nefes…

Altındağ’ın tüm cadde ve sokaklarında yapılan ilaçlama çalışmaları sonrasında vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Altındağ Belediyesi ekiplerinin, tüm parklarda, boş arsalarda, çöp bırakma alanlarında, kültür merkezlerinde ve özellikle toplu olarak kullanılan alanlarda yaptığı ilaçlama çalışmaları vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Sineklerin verdiği rahatsızlığa son

Yaz sıcaklıklarının iyice artmaya başladığı bu günlerde, halkın açık mekanlarda daha rahat vakit geçirmesini ve sineklerin verdiği rahatsızlıktan etkilenmemelerini amaçladıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki “Halk sağlığı, özellikle de çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli… İlaçlama çalışmalarımızı vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için sabah erken ve gece geç saatlerde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız zaman zaman ilaçlama arabalarını hiç görmediklerini söylüyorlar. Görmemeleri gayet normal… Çünkü çalışmalarımızı en az rahatsızlık verecek şekilde gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“Talep ve şikayetleri mutlaka dikkate alıyoruz.”

İlaçlama ekiplerinin yoğun bir çalışma içinde olduklarını, Altındağ’ın tüm cadde ve sokaklarını ilaçladıklarını belirten Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Şen ise, gün boyu yapılan periyodik ilaçlamanın yanı sıra vatandaştan gelen şikayetleri de dikkate aldıklarını söyledi. Özellikle sosyal medyadan gelen talep ve şikayetlere anında müdahale ettiklerini söyleyen Şen, Altındağlı vatandaşların yaz boyunca rahat etmesi için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.