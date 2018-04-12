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​Altındağ Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümü dolayısıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na araç hediye etti

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​Altındağ Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümü dolayısıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na araç hediye etti
Altındağ'da görev yapan emniyet güçlerine her zaman destek olan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu davranışıyla emniyet teşkilatını memnun etti.

3 aracın anahtar teslim töreni Başkan Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Araçları Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran ve Altındağ İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ömer Tuncay teslim aldı.

Altındağ Belediyesi’nden araç desteği

Altındağ Belediyesi Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü’nde yapılananahtar teslim töreninde konuştu. Araçların sıfır kilometre olduğuna dikkat çeken Başkan Tiryaki, bu araçlardan ikisinin Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, birinin de Altındağ İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na verildiğini söyledi. Başkan Tiryaki, yerinde ve zamanında atılan adımlarla bu tür yardımların her zaman yapılabileceğini vurguladı.

Altındağ Belediyesi’nde bir tane bile kiralık araç bulunmadığını hatırlatan Altındağ Belediyesi Başkanı Veysel Tiryaki, konuşmasını şöyle tamamladı:

“İhtiyacımız olan tüm araçları satın alabilecek güçteyiz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyoruz. Hiç eski araç kullanmadığımız gibi bu çatı altındaki tüm araçlar Altındağ Belediyesi’ne ait…Polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümünde ilçemizde görev yapan emniyet güçlerimize de bir jest yapmak istedik. Kendilerine 3 adet araç hediye ettik. Verdiğimiz bu araçlarınilçenin asayişini ve güvenliğinin sağlanmasında çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümünü canı gönülden kutluyor, yeni araçların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” 

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