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Altındağ Belediyesi Yaz Okulları bu yıl 11’inci kez kapılarını açtı

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Altındağ Belediyesi Yaz Okulları bu yıl 11’inci kez kapılarını açtı
Altındağ Belediyesi'ne bağlı Gençlik Merkezlerinde kültür, sanat ve sporla dolu bir eğitim-öğretim yılı geçiren Altındağlı gençler, yaz tatilinde de boş durmuyor.

Altındağ Belediyesi, yoğun eğitim temposundan çıkan ve yaz tatilini Ankara'da geçiren Altındağlı çocukları ve gençleri Altındağ Belediyesi Yaz Okullarında buluşturdu. Altın gençler, Altındağ Belediyesi Yaz Okulları sayesinde yaz tatilini de verimli bir şekilde geçirecek. 

9 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında, 11 bin Altındağlı çocuk ve gencin faydalanacağı Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, 2018 yılı sezonu bugün açıldı. 11 bin öğrenciye, 25 farklı branşta kurs verilecek olan yaz okulları, Altındağlı gençlerden ve ailelerinden büyük beğeni topladı. 

Yaz Okullarımız bu yıl 11’inci kez kapılarını açtı.

Ücretsiz yaz okullarının Altındağlı çocuk ve gençleri, dostluk çatısı altında birleştiren bir yuva olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını 11 yıldır aralıksız olarak düzenliyoruz. Sadece Altındağ'ın değil ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocuklar belirleniyor, bu çocuklarımızı spor ve sanata yönlendiriyoruz. Ayrıca, yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımız, okullar açıldığında okula daha kolay uyum sağlıyor, daha başarılı oluyorlar.” dedi. 

Bu yıl 25 farklı branşta ders verilecek

Altındağ Belediyesi Yaz Okullarında bu yıl, yaşları 7-17 arasında değişen 11 bin öğrenci spordan sanata, el sanatlarından kodlama eğitimine kadar 25 farklı branşta eğitim alacak.  Gençler yaz okullarında yüzme, okçuluk, futbol, voleybol, basketbol, güreş, halk oyunları, keman, okuma grubu, hentbol, kuklacılık, kodlama, fotoğrafçılık, masa tenisi, satranç, drama, bağlama, gitar, ney, ritm, resim, el sanatları, photoshop, işaret dili, keçe ve origami gibi birbirinden verimli ve keyifli etkinliklerle buluşacak. 

En çok ilgi basketbola… 

Altındağlı çocuklar Yaz Okulları kapsamında, en çok ilgiyi spor branşlarına gösterdi. Bu yıl 1200 öğrenci basketbol branşına başvururken, 900 çocuk voleybola, 800 çocuk futbola, 750 çocuk masa tenisine, 600 çocuk ise yüzme kurslarına katılacak. Yıl boyunca turnuvalarda gösterdikleri başarılarla herkesi kendilerine hayran bırakan Altındağlı gençler satranca da büyük ilgi gösterdi. Bu yıl 800 öğrenci satranç, 700 öğrenci işaret dili, 500 öğrenci drama, 400 öğrenci ise origami kursuna katılarak, yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirecek. 

 

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