  • BIST 114.738
  • Altın 173,544
  • Dolar 4,0452
  • Euro 4,9655
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kantin denetimleri yaptı

»
Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kantin denetimleri yaptı
Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmesi için okul kantinlerini denetleyen Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hiçbir detayı gözden kaçırmadı.

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamındaki denetlemelerini gerçekleştirdi hem de mevzuat hükümlerini kontrol etti.

Denetimler MEB genelgesine göre yapıldı

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, önce Karapürçek Mahallesi’ndeki bir ilkokul ile Beşikkaya Mahallesi’ndeki bir ilkokul kantinini denetledi. Yüzlerce öğrencinin alışveriş yaptığı okul kantinlerinin denetiminde hiçbir detay gözden kaçmadı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında hareket eden zabıta personelleri, satılması yasak olan yiyecek ve içecekler hakkında işletme sahiplerine bilgi verdi. Ekipler, yasaklı gıda maddelerinin yer aldığı listeyi kantin görevlileriyle paylaşarak konuya gösterdiği duyarlılığı ortaya koydu. Denetimler sadece bununla sınırlı kalmadı. Kantinlerin depolama sistemlerinden temizliğine, ürünlerin son kullanma tarihinden havalandırma ve aydınlatma tertibatına kadar her şey özenle kontrol edildi.

“Hazır gıdalardan uzak durun”

Yeni neslin maalesef sağlıksız beslendiğine dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak gerek düzenledikleri seminerlerle gerekse yaptıkları denetimlerle öğrencilerin sağlıksız beslenmemesi için gayret gösterdiklerinisöyleyerek “ Hazır gıdalardan uzak durun” tavsiyesinde bulundu. 

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankaralılar erken gelen baharın keyfini Altınköy’de çıkartacak20 Mart 2018 Salı 10:21
  • Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşık 4 ton kaçak et imha etti19 Mart 2018 Pazartesi 11:01
  • Ankara Muhtarlar Arası Atık Pil Toplama Yarışması'nda Altındağ zirvede19 Mart 2018 Pazartesi 10:08
  • Yeni Altındağ Belediyespor Kulübü çatısı altında çalışmalarını yürüten boks takımı, Türkiye Şampiyonası’na hazır16 Mart 2018 Cuma 13:02
  • Altındağ’ı eski cazibeli günlerine döndürmek için büyük gayret sarf eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki turizm yatırımlarını Ankaralı otelcilere anlattı16 Mart 2018 Cuma 10:12
  • ​AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı’nın Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği istişare ve eğitim kampında belediyenin çalışmaları da bir sunum eşliğinde teşkilat mensuplarına anlatıldı14 Mart 2018 Çarşamba 15:18
  • ​Güne hızlı bir başlangıç yapan Başkan Tiryaki, bölgedeki şantiyeleri denetledi14 Mart 2018 Çarşamba 15:17
  • Altındağ Belediyesi’nden geri dönüşüm kampanyası14 Mart 2018 Çarşamba 15:11
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hamamarkası’nda yeni açılan bir kitabevini ziyaret etti09 Mart 2018 Cuma 14:25
  • TFF 3. Lig’in 25. Haftası’nda Batman Petrolspor’u ağırlayan Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 3 – 2 galip ayrıldı05 Mart 2018 Pazartesi 11:46
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim