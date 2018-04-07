Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kantin denetimleri yaptı

Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmesi için okul kantinlerini denetleyen Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hiçbir detayı gözden kaçırmadı.

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü , hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamındaki denetlemelerini gerçekleştirdi hem de mevzuat hükümlerini kontrol etti.

Denetimler MEB genelgesine göre yapıldı

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü , önce Karapürçek Mahallesi’ndeki bir ilkokul ile Beşikkaya Mahallesi’ndeki bir ilkokul kantinini denetledi. Yüzlerce öğrencinin alışveriş yaptığı okul kantinlerinin denetiminde hiçbir detay gözden kaçmadı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında hareket eden zabıta personelleri, satılması yasak olan yiyecek ve içecekler hakkında işletme sahiplerine bilgi verdi. Ekipler, yasaklı gıda maddelerinin yer aldığı listeyi kantin görevlileriyle paylaşarak konuya gösterdiği duyarlılığı ortaya koydu. Denetimler sadece bununla sınırlı kalmadı. Kantinlerin depolama sistemlerinden temizliğine, ürünlerin son kullanma tarihinden havalandırma ve aydınlatma tertibatına kadar her şey özenle kontrol edildi.

“Hazır gıdalardan uzak durun”

Yeni neslin maalesef sağlıksız beslendiğine dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak gerek düzenledikleri seminerlerle gerekse yaptıkları denetimlerle öğrencilerin sağlıksız beslenmemesi için gayret gösterdiklerinisöyleyerek “ Hazır gıdalardan uzak durun” tavsiyesinde bulundu.