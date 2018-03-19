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Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşık 4 ton kaçak et imha etti

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Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşık 4 ton kaçak et imha etti
Kaçak et operasyonu düzenleyen Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yasaya uygun olmayan bir şekilde kesilen ve depolanan yaklaşık 4 ton et imha etti.

Yaklaşık 4 ton kaçak et imha edildi

Altındağ Belediyesi, vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçti. Halk sağlığını her şeyden önde tutan Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İskitler Bölgesi’nde başarılı bir operasyona daha imza attı. Altındağ İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen çalışmada kaçak et kesilen depolara baskın yapıldı. Halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 4 ton et ve et ürününe el kondu. Hijyen kurallarını hiçe sayarak kesim yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Sakatatlar tek tek toplanıp çöp kamyonlarına yüklendi.

“Her zaman halk sağlığını gözettik”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Onaycı, “Biz, her zaman halk sağlığını gözetiyoruz. Rutin kontrollerimizin dışında vatandaşımızdan gelen ihbarlara hiçbir zaman kayıtsızkalmıyoruz.Çalışmalarımız hep bu yönde oldu.Okul kantinlerini, hastane kantinleri, pazar alanlarını, açıkta satış yapan dükkânları denetlemeyi sürdüreceğiz. Bu çalışmada onlardan sadece biri…”

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