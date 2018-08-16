Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Halk sağlığını en ön planda tutan Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki pastaneleri denetledi. İşletmelerin vergi levhalarını ve ruhsatlarını kontrol eden ekipler, imalathanelerin temizliğini de inceledi.

İmalathanelerde denetim var

Halk sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldıran Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşın yüreğine su serpti. Zabıta ekipleri, muhtemel sağlık sorunlarına yol açabilecek durumlara anında müdahale etti. Yasa gereği işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol eden ekipler, ruhsatları da inceledi. Zabıta Müdürlüğü, işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, teftiş defteri ile ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerine baktı. İncelemeler, pastanelerin imalat bölümünde devam etti. Evrakları bulunmayan ya da eksik olan iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Marketlerdeki bayram şekerleri ve çikolatalar da denetimlerden nasibini aldı. Bayram şekerlerinin son kullanma tarihleri ve bayat olup olmadıkları titizlikle incelendi.

“Bayramda da görev başındayız”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, denetimler hakkında şu açıklamayı yaptı. “Bu denetimler, sadece bayram öncesi yapılmıyor. Altındağ zabıtamız özveriyle 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Tüm şikâyetler ekiplerimizce mutlaka değerlendiriliyor. Halkımız, 507 00 55 numaralı telefondan ya da zabita@altindag.bel.tr adresinden de toplumun huzurunu kaçıran davranışları bize bildirebilir.”