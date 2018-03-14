Altındağ Belediyesi’nden geri dönüşüm kampanyası

Geri dönüşümün çevreye sağladığı katkıları bölge halkına anlatan Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha fazla kişiye ulaşmak için bir kampanya başlattı.

Altındağlı vatandaşlara kültür merkezlerindekibiriktirme kaplarına bıraktığı her 5 litre atık yağ karşılığında1 litrelik bulaşık deterjanı hediye edilecek.

Konu hakkında bilgi veren Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Şen, şu açıklamalarda bulundu.