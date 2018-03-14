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Altındağ Belediyesi’nden geri dönüşüm kampanyası

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Altındağ Belediyesi’nden geri dönüşüm kampanyası
Geri dönüşümün çevreye sağladığı katkıları bölge halkına anlatan Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha fazla kişiye ulaşmak için bir kampanya başlattı.

Altındağlı vatandaşlara kültür merkezlerindekibiriktirme kaplarına bıraktığı her 5 litre atık yağ karşılığında1 litrelik bulaşık deterjanı hediye edilecek.

Konu hakkında bilgi veren Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Şen, şu açıklamalarda bulundu.

“Kızartmalık yağlar 2 – 3 kullanımdan sonra atık hale geliyor. Bu yağlar dışarıya dökülünce insan sağlığını tehdit ettiği gibi çevreye de zarar veriyor. 1 litre atık yağ yaklaşık 1 milyon litre temiz suyu kirletebiliyor. Atık yağlar ayrıca borulara yapışarak boruların tıkanmasına sebep oluyor. Bu durum beraberinde alt yapı sorunlarını ortaya çıkarıyor. Denizleri kirleterekbalık ölümlerine yol açan etmenlerin başında da atık yağlar geliyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Altındağlıların geriş dönüşüm konusunda bilinçlenmeleri için eğitimler veriyoruz. Kültür merkezlerimizde atık yağ biriktirme kapları var. Duyarlı Altındağ halkı bu kaplara 5 litre atık yağ bırakarak 1 litre bulaşık deterjanına sahip olabilecek.”

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