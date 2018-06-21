Altındağ Belediyesi’nin ücretsiz yaz okulları özel spor merkezlerini aratmıyor

Altındağ Belediyesi, çocukları spora teşvik ederek daha sağlıklı bir hayatın kapısını aralıyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların spor yapmasını amaçlayan Altındağ Belediyesi, yaz okulu kapsamında birçok farklı branşı çocuklara sunuyor.

Doyasıya spor doyasıya eğlence

18 – 29 Haziran 2018 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan Altındağ Belediyesi Yaz Okulları şimdiden büyük ilgi görüyor. Sadece Altındağ’da ikamet eden çocukların katılabileceği yaz okulları, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Altındağ Belediyesi tarafından hiçbir ücret talep edilmeden açılan yaz okullarında çok sayıda farklı spor branşı çocuklarla buluşuyor. Altındağlı çocuklar, bu kurslarda yüzmeden satranca, fotoğrafçılıktan halk oyunlarına, dramadan resme, futboldan bilgisayar kursuna kadar çok sayıda eğitim alabilecek. 9 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak yaz okulları için Altındağlı çocukların kendilerine en yakın gençlik merkezine gidip müracaat etmeleri yeterli olacak. Altındağlı çocuklar, böylece hem spor yaparak gönüllerince eğlenecek hem zamanı verimli değerlendirecek hem de daha sağlıklı bir hayatın kapısını aralayacak.