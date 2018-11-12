Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 12. Haftası’nda Düzcespor’u ağırladı

Aktepe Stadı’nda oynanan müsabaka, Altındağ temsilcisinin 2 – 0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Galibiyet golleri Barış Bozdilki ve Ercan Güneri’den geldi.

Mavi beyazlı futbolcular, 2 gün önce annesini toprağa veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi unutmadı. Kollarında siyah bantla sahaya çıkan Altındağ Belediyesporlu oyuncular, alınan galibiyeti Başkan Tiryaki’ye armağan etti.

İlk yarıda ses var, görüntü yok

Altındağ temsilcisi, karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. Başlama düdüğüyle birlikte taraftarının desteğini arkasına alan mavi beyazlı takım, topu önde tutarak oyunu rakip sahaya yıkmak istedi. Altındağ Belediyespor, bu girişiminden zaman zaman sonuç alsa da konuk ekip oyunu dengede tutmaya çalıştı. İlk 45 dakikada uzaktan attığı şutlarla etkili olan mavi beyazlılar, sağ çizgiyi Barış Bozal ve Hüseyin Korkmaz ile verimli kullandı. Düzcespor ise ilk yarıda Altındağ Belediyespor akınlarını karşılamaya çalışan bir görüntü sergiledi. Müsabakanın ilk yarısı 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda bambaşka bir Altındağ…

İkinci 45 dakikada oyunun kontrolünü ele geçiren Altındağ temsilcisi, net fırsatlar yakaladı. Yüzde yüzlük gol pozisyonlarını değerlendiremeyen mavi beyazlılarda sahneye, son haftaların formda ismi Barış Bozdilki çıktı. Barış, rakip yarı sahaya kadar getirdiği topu Bülent Kalecikli ile ikiye bir yaptı. Daha sonra kendi topuna hareketlenen Barış, sol ayak içi plaseyle enfes bir vuruşa imza atarak takımını 1 – 0 öne geçirdi. Herkes maçın bu skorla biteceğini düşünürken Altındağ Belediyespor, Ercan Güneri ile bir gol daha buldu. 90+4’te Oktay’ın ortaladığı topa iyi yükselen Ercan, yaptığı kafa vuruşuyla maçın skorunu tayin etti (2 – 0).