ALTINDAĞ'DA YÖRESEL SATRANÇ - ETKİNLİK

Etkinlik 21.07.2019, 11:16
ALTINDAĞ'DA YÖRESEL SATRANÇ - ETKİNLİK

ALTINDAĞ'DA YÖRESEL SATRANÇ
Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Dünya Satranç Günü'nde 7 bölgeden yöresel danslar sergileyerek satranç oynadı.

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