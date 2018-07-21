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Altındağ’da kentsel dönüşümün en önemli durağı Çinçin bölgesinde, 4’üncü etapta da mutlu sona ulaşıldı

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Altındağ’da kentsel dönüşümün en önemli durağı Çinçin bölgesinde, 4’üncü etapta da mutlu sona ulaşıldı
Altındağ’da kentsel dönüşümün en önemli durağı olan ve geçirdiği değişimle tüm Türkiye’nin dikkatlerini üzerine çeken Çinçin bölgesinde, 4’üncü etapta da mutlu sona ulaşıldı.

Daha önce 3 etapta kavgasız gürültüsüz kentsel dönüşüm projesini tamamlayan ve hak sahiplerine evlerini teslim eden Altındağ Belediyesi, 4’üncü etapta da hak sahiplerini evlerine kavuşturdu.

Yüzlerce gecekondunun yıkıldığı 24505/1 ve 2 numaralı parsellerde, 40 bin metrekareye yakın bir alanda inşa edilen modern konutlar, gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında, yeni sahiplerine teslim edildi. 159 aile, tek bir kuruş para ödemeden ve borçlanmadan, yepyeni ve modern konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

“Allah hayırlı ve uğurlu etsin.”

Çinçin 4’üncü etapta yürütülen kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki “Bu etapta önceki etaplardan farklı olarak TOKİ yerine müteahhitlerle çalıştık. Parseller müteahhitlere ihale edildi ve çalışmalar büyük bir hızla tamamlandı. 24505/1 ve 24505/2 parselde, 121 adet 2+1 ve 81 adet 3+1 daire hak sahiplerine teslim edildi. Allah hayırlı ve uğurlu etsin.” dedi.

Çinçin’in geçirdiği değişim hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki, Çinçin’de 1, 2 ve 3’üncü etaplarda 3 binden fazla gecekondunun kavgasız gürültüsüz, hak sahipleri mağdur edilmeden yıkıldığını ve konutların hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı. Başkan Tiryaki  “Daha önceki 3 etapta nasıl hak sahiplerinin haklarını kendi hakkımız gibi gözettiysek ve kimseyi mağdur etmediysek, bu etapta da aynısını yaptık. Bizim kentsel dönüşüm çalışmalarına nasıl yaklaştığımızı, tavrımızı ve tarzımızı artık herkes biliyor. Bu zamana kadar başarıyla tamamladığımız tüm etaplar, gelecekte yapacağımız tüm dönüşüm çalışmaları için bir örnektir.” dedi.

“Gerçekleştirdiğimiz her projenin Altındağ’a ve Altındağlı vatandaşlarımıza yakışır olması için çalışıyoruz.”

Başkan Veysel Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Altındağ insanının yaşamına kaliteyi getirebildiğimiz ölçüde kendimizi başarılı sayıyorum. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz her projenin Altındağ’a ve Altındağlı vatandaşlarımıza yakışır olması için çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri ile Altındağ’a yeniden hayat verdiğimize inanıyorum. Üst yapı, alt yapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte ele alındığında bu projelerin yeni bir dönemin simgesi olduğunu düşünüyorum. Göreve ilk başladığımızda Altındağ yeniden yapılanmazsa, buraya şehir demenin mümkün olmayacağını söylemiştik. 2004 yılından bu yana her alanda sürdürdüğümüz çalışmalarla yeniden yapılanmayı, dönüşümü, modernleşmeyi gerçekleştiriyoruz. Altındağ’ın değiştiğini, sağlıklı yapıların tek tek yükseldiğini artık tüm Türkiye görüyor.”

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