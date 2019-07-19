Altındağ’da Molozlar Kalktı Yapılaşma Başladı

Gündem 19.07.2019, 12:26
Altındağ’da Molozlar Kalktı Yapılaşma Başladı

Önder Mahallesi sakinleriyle buluşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, mahalleden 3 ayda 7 bin kamyon moloz toplandığını ve bu çalışmayla bölgedeki yapılaşmanın önündeki engelin kalktığını ifade etti.

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