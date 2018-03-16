  • BIST 117.202
  • Altın 164,985
  • Dolar 3,8945
  • Euro 4,7967
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 7 °C

Altındağ’ı eski cazibeli günlerine döndürmek için büyük gayret sarf eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki turizm yatırımlarını Ankaralı otelcilere anlattı

»
Altındağ’ı eski cazibeli günlerine döndürmek için büyük gayret sarf eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki turizm yatırımlarını Ankaralı otelcilere anlattı
Başkan Tiryaki, Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği’nin özel misafiri olarak katıldığı toplantıda, Ankara’nın önemli otel sahipleri ve genel müdürlerine Altındağ’da gerçekleştirilen turizm yatırımları hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 60 dernek üyesinin bulunduğu toplantıda, Altınköy Açık Hava Müzesi büyük ilgi gördü.

Başkan Tiryaki’den Ankaralı otelcilere turizm sunumu

Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Savaş Çolakoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantı, Başkan Tiryaki’nin sunumu ile devam etti. Başkan Tiryaki, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 

“Cumhuriyetin kuruluşuna ve Cumhuriyetin simgesi olan çok sayıda yapıya ev sahipliği yapan, 1930’larda 40’larda Ankara dediğinizde akla gelen ama sonraki yıllarda çarpık kentleşme ile büyük sorunlarla boğuşan, insanların yaşamaktan uzak durduğu bir yerdi Altındağ. Bugün ise Altındağ, Türkiye’de kültürel varlıklarına sahip çıkan, turizm zenginlikleri ile dikkat çeken, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir yere dönüştü.  Yapılarının yüzde 70’inin imarsız, yüzde 85’igecekondulardan oluşan, insanların yaşamaktan kaçtığıbir Altındağ’dan bugünlere gelmek hiç de kolay olmadı aslında. Altındağ’ın tarihsel zenginliğine yakışmayan umutsuz tablosunu değiştirmek için çok çalıştık. Belediyenin öncelikli olarak kurumsal yapısını tamamen yeniden dizayn ettik. Uyguladığımız ‘Değişim Yönetimi Modeli” ile, kentsel dönüşümde başarılı bir model oluştururken, sosyolojik dönüşümle de zihinlerde dönüşümü hedefledik. Bir ‘Altındağ Modeli’ oluşturduk biz. Kültürel, tarihi ve doğal değerlerimizi koruyarak, kollayarak yürüttük tüm çalışmalarımızı. Özümüze, kimliğimize yakışanı yapmaya, kent ruhuna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ankara’da ve Türkiye’de ruhu olan önemli destinasyonlardan biri haline geldik.”

Hamamönü, Hamamarkası bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin de bugün Ankara’da en çok ziyaret edilen müzeler arasında olduğunu ve her geçen gün müzenin daha da geliştiğini vurguladı. Başkan Tiryaki son olarak ise Altınköy Açık Hava Müzesi’ni Ankaralı otelcilere anlattı.

Altınköy Açık Hava Müzesi’nin bir Türkiye projesi olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, müzenin çok daha fazla insan tarafından bilinmesi ve gezilmesi gerektiğini söyleyerek dernek üyelerinden bu konuda destek istedi. Altınköy Açık Hava Müzesi’nin 100 yıl öncesinin köy hayatını şehirde yaşayan ve hayatları akıllı telefonlarla tabletler arasında sıkışmış olan çocuklar için bir okul görevi üstlendiğini belirten Veysel Tiryaki, Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği’ne kendisine ve projelere gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

ANTOD’dan Başkan Tiryaki’ye teşekkür

Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Savaş Çolakoğlu ise Altındağ’ın önemli bir turizm merkezi haline geldiğini vurguladı. Altındağ’ın her geçen gün daha fazla tanındığını ifade eden Çolakoğlu, Ankara’ya kazandırdığı bu değerler sebebiyle Başkan Tiryaki’ye teşekkür etti. 

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ Belediyesi, 2017 yılını da rekor yatırımlarla tamamladı27 Şubat 2018 Salı 09:24
  • Yeni Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 24. Haftası’nda Manisa deplasmanında boy gösterdi26 Şubat 2018 Pazartesi 13:17
  • Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Altındağ Hamamönü'nü ziyaret etti23 Şubat 2018 Cuma 08:39
  • Altındağ Belediyesi, belediyeye bağlı kreş öğrencilerini ve ailelerini istismar konusunda bilinçlendirdi21 Şubat 2018 Çarşamba 11:05
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Bosna-Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç’i ağırladı20 Şubat 2018 Salı 12:46
  • TFF 3. Lig’in 23. Haftası’nda Kozan Belediyespor’u ağırlayan Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 2 – 0 galip ayrıldı19 Şubat 2018 Pazartesi 12:06
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'yı ziyaret etti16 Şubat 2018 Cuma 10:58
  • Altındağ Belediyesi ile SGDD’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada Türk ve Suriyeli çocuklar bir araya geldi12 Şubat 2018 Pazartesi 16:54
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bayburt Grup Özel İdare’yi 2 – 0 yendi12 Şubat 2018 Pazartesi 16:51
  • Ak Parti Altındağ Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde şölen havasında gerçekleştirildi08 Şubat 2018 Perşembe 15:19
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim