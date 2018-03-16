Altındağ’ı eski cazibeli günlerine döndürmek için büyük gayret sarf eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki turizm yatırımlarını Ankaralı otelcilere anlattı

Başkan Tiryaki, Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği’nin özel misafiri olarak katıldığı toplantıda, Ankara’nın önemli otel sahipleri ve genel müdürlerine Altındağ’da gerçekleştirilen turizm yatırımları hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 60 dernek üyesinin bulunduğu toplantıda, Altınköy Açık Hava Müzesi büyük ilgi gördü.

Başkan Tiryaki’den Ankaralı otelcilere turizm sunumu

Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Savaş Çolakoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantı, Başkan Tiryaki’nin sunumu ile devam etti. Başkan Tiryaki, konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

“Cumhuriyetin kuruluşuna ve Cumhuriyetin simgesi olan çok sayıda yapıya ev sahipliği yapan, 1930’larda 40’larda Ankara dediğinizde akla gelen ama sonraki yıllarda çarpık kentleşme ile büyük sorunlarla boğuşan, insanların yaşamaktan uzak durduğu bir yerdi Altındağ. Bugün ise Altındağ, Türkiye’de kültürel varlıklarına sahip çıkan, turizm zenginlikleri ile dikkat çeken, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir yere dönüştü. Yapılarının yüzde 70’inin imarsız, yüzde 85’igecekondulardan oluşan, insanların yaşamaktan kaçtığıbir Altındağ’dan bugünlere gelmek hiç de kolay olmadı aslında. Altındağ’ın tarihsel zenginliğine yakışmayan umutsuz tablosunu değiştirmek için çok çalıştık. Belediyenin öncelikli olarak kurumsal yapısını tamamen yeniden dizayn ettik. Uyguladığımız ‘Değişim Yönetimi Modeli” ile, kentsel dönüşümde başarılı bir model oluştururken, sosyolojik dönüşümle de zihinlerde dönüşümü hedefledik. Bir ‘Altındağ Modeli’ oluşturduk biz. Kültürel, tarihi ve doğal değerlerimizi koruyarak, kollayarak yürüttük tüm çalışmalarımızı. Özümüze, kimliğimize yakışanı yapmaya, kent ruhuna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ankara’da ve Türkiye’de ruhu olan önemli destinasyonlardan biri haline geldik.”

Hamamönü, Hamamarkası bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin de bugün Ankara’da en çok ziyaret edilen müzeler arasında olduğunu ve her geçen gün müzenin daha da geliştiğini vurguladı. Başkan Tiryaki son olarak ise Altınköy Açık Hava Müzesi’ni Ankaralı otelcilere anlattı.

Altınköy Açık Hava Müzesi’nin bir Türkiye projesi olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, müzenin çok daha fazla insan tarafından bilinmesi ve gezilmesi gerektiğini söyleyerek dernek üyelerinden bu konuda destek istedi. Altınköy Açık Hava Müzesi’nin 100 yıl öncesinin köy hayatını şehirde yaşayan ve hayatları akıllı telefonlarla tabletler arasında sıkışmış olan çocuklar için bir okul görevi üstlendiğini belirten Veysel Tiryaki, Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği’ne kendisine ve projelere gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

ANTOD’dan Başkan Tiryaki’ye teşekkür

Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Savaş Çolakoğlu ise Altındağ’ın önemli bir turizm merkezi haline geldiğini vurguladı. Altındağ’ın her geçen gün daha fazla tanındığını ifade eden Çolakoğlu, Ankara’ya kazandırdığı bu değerler sebebiyle Başkan Tiryaki’ye teşekkür etti.