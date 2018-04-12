Mevsim koşullarının normale dönmesiyle birlikte, Altındağ’ın genelinde geniş çaplı asfalt çalışması başladı.

Kış mevsiminin zorlu şartlarından dolayı yıpranan yollara bakım, onarım ve asfalt çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi , ilçe genelinde gerçekleştireceği çalışmalarına, Başkan Tiryaki’nin de katılımıyla start verdi. Asfalt çalışmaları nı yerinde denetleyen Başkan Tiryaki “hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

“150 bin ton asfalt atacağız.”

Asfalt sezonunun ilk durağı Karapürçek Mahallesi oldu. Karapürçek Mahallesi 348’inci cadde ve 345’inci sokakta gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tiryaki, gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. “Kış mevsiminde yollar çok yıpranıyor, ancak asfalt çalışmaları yavaşlamak zorunda kalıyor. Ancak bu sene mevsim koşulları daha erken düzeldi. Bizde asfalt sezonunu başlattık. Bu sezon Altındağ’da 150 bin ton asfalt atmayı planlıyoruz. Bu asfaltla 40 bin metre yol asfaltlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Asfalt çalışmaları nın yanı sıra, kaldırım ve tretuvar çalışmaları ile yol açma çalışmalarının da son sürat devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Veysel Tiryaki, bu sezon 50 bin metrekare kaldırım ve tretuvar döşemesi yapmayı, 25 km yol açma çalışması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Bugün bulunduğumuz yere 2 bin 500 ton asfalt harcadık. Günlük ortalama 700 ton asfalt harcayacağız. Bizim sokaklarımıza attığımız asfalt 10 cm kalınlığında… 1 finişer, 1 boya kazanı, 1 silindir ve 1 kesici ile ekiplerimiz gün boyu çalışıyor.” diyen Başkan Tiryaki, yeni yolların tüm Altındağlılara hayırlı olmasını temenni etti.

“Altındağ’ın tüm mahallelerinde bu çalışmayı gerçekleştireceğiz.”